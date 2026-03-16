Guédiawaye : une mineure de 16 ans accuse un étudiant et un muezzin de viol



Selon les informations rapportées par l’observateur, l’affaire a éclaté après que la mère de la jeune fille a constaté une démarche inhabituelle chez sa fille, qui se plaignait d’une gêne en marchant. Interrogée avec insistance, l’adolescente aurait fini par révéler des faits remontant au mois de janvier, mettant en cause un étudiant en deuxième année d’université, identifié comme A. Mboup, et un muezzin du quartier vivant dans la même concession familiale.





Munie d’une réquisition de police, la mère a conduit sa fille chez un gynécologue. L’examen médical aurait conclu à une « défloration ancienne de l’hymen », selon les éléments de l’enquête.



Convoqués par la police vendredi soir, les deux suspects se sont présentés aux enquêteurs et ont été placés en garde à vue. L’annonce de l’affaire a provoqué une vive émotion dans le quartier, où plusieurs proches, voisins et notables se sont rendus devant le poste de police de Wakhinane‑Nimzatt, certains tentent une médiation pour trouver un règlement à l’amiable.



Au cours des auditions, les versions ont divergé. La mineure a maintenu ses accusations contre l’étudiant, tout en indiquant s’être rendue volontairement dans sa chambre, sans contrainte ni menace. L’implication du muezzin serait, selon les premiers éléments de l’enquête, liée à la remise d’un téléphone portable à la jeune fille.



Du côté de la famille de l’étudiant, les proches contestent les accusations et évoquent une possible relation sentimentale entre les deux jeunes.



Malgré les tentatives de médiation, la procédure judiciaire suit son cours. Les deux suspects devraient être déférés au parquet ce lundi pour la suite de l’enquête.