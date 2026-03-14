4 avril 2026 - Mise en œuvre de projets structurants à Thiès : le collectif des Assises citoyennes pour l’Indépendance interpelle le président de la République

En prélude à la célébration du 4 avril dans la cité du rail, le collectif des assises citoyennes pour l’Indépendance à Thiès a organisé aujourd'hui un forum citoyen dont la finalité est de présenter au Chef de l’État les urgences en terme de développement infrastructurel, culturel et social de la ville de Thiès.

Les membres dudit collectif ont ainsi indiqué que le fait de décentraliser la fête ne suffit guère, et qu'il faudrait aussi que Thiès puisse bénéficier des retombées du 4 avril.



À cet effet, les acteurs communautaires et du développement de Thiès ont listé "un package des projets prioritaires dont la concrétisation permettra de créer d’un côté de la valeur ajoutée captable localement à Thiès et de l’autre, d’apporter une contribution significative au PIB de notre pays", a-t-on fait savoir.

Aussi, le collectif qui se dit conscient des délais courts, souhaite toutefois avoir des engagements fermes de la part du chef de l’État en faveur de Thiès, notamment sur le plan des infrastructures routières, la réfection des lycées, le relèvement du plateau technique avec des hôpitaux de qualité, le développement, la sécurité...