Macky Sall à l’ONU : L’APR défend la candidature de son mentor et fustige la distanciation du gouvernement


Macky Sall à l’ONU : L’APR défend la candidature de son mentor et fustige la distanciation du gouvernement

Alors que la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies continue de susciter des réactions contrastées, l'Alliance Pour la République (APR) a tenu ce samedi une conférence de presse pour rappeler le cadre réel de cette démarche et défendre le bilan de son président.

 

L'APR a réaffirmé son soutien plein et entier à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, une candidature portée par l'Union africaine et adossée à des soutiens politiques et civiques significatifs au Sénégal et sur le continent. Prenant la parole au nom du président du parti, les responsables de l'APR ont tenu à resituer cette candidature dans son contexte diplomatique, alors que le gouvernement en place a officiellement pris ses distances avec la démarche.

 

 

Pour les républicains, cette distanciation du pouvoir actuel traduit davantage une posture politique interne qu'une lecture objective des enjeux diplomatiques. Le parti souligne que la candidature de Macky Sall s'inscrit dans une trajectoire de leadership africain forgée au fil de douze années à la tête du Sénégal, marquées par une présence internationale constante, notamment à la tête de l'Union africaine en 2022 et du G20 en 2023. « La crédibilité d'un État se construit sur la constance de ses engagements », a rappelé un responsable du parti, en faisant implicitement le lien entre la stabilité institutionnelle héritée du régime sortant et la légitimité internationale de son président.

 

L'APR a par ailleurs dénoncé ce qu'elle perçoit comme une tentative du Premier ministre Ousmane Sonko de ternir l'image de l'ancien chef de l'État à travers des déclarations jugées « truffées de contre-vérités ». Le parti entend ainsi occuper le terrain de la communication à l'approche des prochaines consultations électorales, mobilisant militants et responsables autour d'une ligne claire : défendre le bilan du régime sortant face à ce qu'il qualifie d'« incurie » et d'« improvisation » du pouvoir actuel.

 
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Dimanche 15 Mars 2026
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