Macky Sall à l’ONU : L’APR défend la candidature de son mentor et fustige la distanciation du gouvernement

Alors que la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies continue de susciter des réactions contrastées, l'Alliance Pour la République (APR) a tenu ce samedi une conférence de presse pour rappeler le cadre réel de cette démarche et défendre le bilan de son président.







L'APR a réaffirmé son soutien plein et entier à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, une candidature portée par l'Union africaine et adossée à des soutiens politiques et civiques significatifs au Sénégal et sur le continent. Prenant la parole au nom du président du parti, les responsables de l'APR ont tenu à resituer cette candidature dans son contexte diplomatique, alors que le gouvernement en place a officiellement pris ses distances avec la démarche.

