Conseil national de Pastef : Le 1er congrès fixé au 6 juin 2026 à Dakar





Réuni en session ordinaire ce dimanche 15 mars 2026 à Dakar sous la présidence d'Ousmane Sonko, le Conseil national du parti PASTEF–Les Patriotes a validé la tenue de son premier congrès national le 6 juin prochain. Instance suprême du parti, ce congrès sera chargé d'élire le président et de tracer les grandes orientations politiques pour les six années à venir.







C'est un rendez-vous que PASTEF qualifie de « point d'orgue de la vie démocratique » de son organisation. Le Conseil national du parti, réuni dimanche, a officiellement arrêté la date du 6 juin 2026 pour la tenue de son 1er congrès national, douze ans après la fondation du mouvement. La session, placée sous la présidence effective du leader du parti et Premier ministre Ousmane Sonko, a principalement porté sur la convocation et l'organisation de ce rendez-vous politique majeur, décrit comme une étape cruciale dans la consolidation et l'institutionnalisation de la formation.







Le congrès, dont la tenue à Dakar a été officiellement validée, aura deux missions principales. La première sera l'élection du président du parti, un processus dont l'organisation a été confiée à la Haute Autorité de régulation du parti (HARP). La seconde portera sur l'adoption des orientations politiques majeures appelées à guider l'action du parti pour les six prochaines années, dans la perspective, selon le communiqué, de « soutenir durablement la transformation systémique du Sénégal dans une Afrique unie, libre et prospère ».







Pour assurer la bonne tenue de l'événement, le Conseil national a habilité le président du parti et le Bureau politique national à procéder à la mise en place de comités préparatoires. Ces comités seront notamment chargés de la rédaction des textes d'orientation politique et doctrinale, de la gestion de la logistique et de la mobilisation nationale et internationale, ainsi que de la révision des textes de base du parti — ses statuts, son règlement intérieur et sa charte des élections.







Par ailleurs, le Conseil national a été informé de l'installation de la Commission nationale de placement des cartes (CNPC) et du nouveau format des cartes de membre du parti. Les participants ont également pris connaissance de la maquette du futur siège du parti, des conclusions de la réunion des leaders de la coalition APTE du 14 mars 2026 et des mesures engagées pour la préparation des prochaines élections territoriales.











En clôture des travaux, Ousmane Sonko a exhorté les membres du Conseil national à intensifier le travail militant et à renforcer la fraternité, l'unité et la discipline au service de ce qu'il désigne comme le « projet de transformation nationale et de révolution citoyenne ». Les militants sont, pour leur part, invités à faire du 6 juin un « succès éclatant » et un « moment historique de consécration du Don de soi pour la Patrie. »

