Travail domestique et soin non rémunéré : La FAADEV plaide pour la loi d’orientation sur l’autonomisation des femmes

Au Sénégal, le travail domestique et de soin reste non rémunéré, non comptabilisé dans le PIB et peu intégré dans les politiques publiques économiques. C’est en ce sens que la FAADEV (Femmes Africaines Actives pour le Développement) a organisé, ce 14 mars dans ses locaux, un panel sur la thématique Justice économique et économie des soins. L’objectif général est de créer un espace de dialogue stratégique pour analyser l’impact économique du travail invisible des femmes au Sénégal et identifier des mécanismes de reconnaissance et de valorisation.



Selon la présidente de la FAADEV, Seynabou Pouye, cette organisation travaille pour l’autonomisation économique des femmes et des jeunes au Sénégal. L’intérêt de ce panel est de parler de justice et de droits. Selon cette dernière, il y’a un paradoxe entre ce qu’on dit et ce qui l’est car même si l’on dit souvent que les femmes sont les piliers de la société, sans les femmes, la société ne tient pas debout c’est vraiment la colonne vertébrale de la société, il n’en demeure pas moins que leur travail reste invisible et dévalorisé.



D’où la nécessité de poser ce débat pour essayer de voir des pistes de solutions avec les différents acteurs que sont les partenaires techniques et financiers et le Ministère de la famille et des solidarités. Mais aussi d’essayer de voir dans leurs projets l’impact considérable sur la réduction de la pénibilité du travail des femmes. Si l’on en croit à l’exposé surtout dans le monde rural, elles passent 14 heures de temps de travail par jour non valorisé. Alors que cela ne doit pas être le cas parce que la norme est de payer 8 heures de travail.



Par contre, une femme dans le monde urbain passe à peu près 4 à 5 heures de travail invisible par jour sans être payé. Ce qui pour elle mérite une réflexion tout en souhaitant que les acteurs concernés s’emploient à mettre en lumière la valeur souvent méconnue du travail des femmes.



Toutefois, la présidente a lancé un plaidoyer auprès des autorités qui est celui de l’ouverture des discussions sur la loi d’orientation sur l’autonomisation des femmes. Espérant qu’il prendra en compte les femmes qui sont à la maison afin que leur travail puisse être valorisé, elle sollicite l’accompagnement des autorités dans les réflexions et l’implication afin d’avoir des résultats escomptés.