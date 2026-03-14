Kaolack- attaques contre Diomaye Faye- Cheikh Ibrahima Diallo exige des mesures sévères et plaide pour la dissolution de l’Assemblée nationale

Le secrétaire général du Parti Justice et Développement (PJD), a fermement dénoncé les attaques contre le Président de la République. Selon Cheikh Ibrahima Diallo, « le Président Diomaye Faye est l’incarnation vivante d’une institution fondamentale de notre République. Il est élu par le peuple et donc on ne peut pas se lever un bon jour pour l’attaquer de la sorte », a-t-il déploré.

Ainsi, Cheikh Ibrahima Diallo appelle le Chef de l’Etat à prendre des sanctions exemplaires pour préserver la dignité des institutions républicaines. « Le Président Diomaye doit couper le mal par la racine en procédant d'abord à de sévères sanctions à l'encontre de ceux qui l'attaquent, ensuite à la dissolution de l’Assemblée nationale. Et plus encore en démettant tout le gouvernement C’est la seule solution parce qu’on ne peut pas se permettre de dire ce que l'on veut sans des sanctions[..]. Le respect des institutions prime sur les divergences internes», a conclu le membre de la coalition Diomaye Président à Kaolack.