Réactivation d'un canal de communication direct entre les États-Unis et l’Iran

Un canal de communication direct entre l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a été réactivé ces derniers jours, selon des informations rapportées par Axios.
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