Le gouvernement britannique juge vitale une "désescalade du conflit" au Moyen-Orient

Le ministre britannique de l'Energie Ed Miliband a jugé dimanche essentiel de faire baisser les tensions au Moyen-Orient, après l'appel du président américain Donald Trump à ce que les navires de guerre d'autres pays contribuent à la protection des approvisionnements mondiaux en pétrole transitant par le détroit d'Ormuz.



"Le plan doit maintenant être une désescalade du conflit", a déclaré M. Miliband à la télévision de la BBC.



"Nous sommes en discussion avec nos alliés. Il existe différentes façons de rendre possible le transport maritime. Nous examinons de près avec nos alliés ce qui peut être fait, car il est essentiel que nous parvenions à rouvrir le détroit", a-t-il ajouté, au micro de Sky News.



"Nous discutons actuellement avec nos alliés et partenaires d'un éventail d'options afin de garantir la sécurité du transport maritime dans la région", avait déclaré samedi un porte-parole du ministère britannique de la Défense.



Samedi, Donald Trump a demandé aux pays touchés par le blocage actuel de la route pétrolière – notamment la Chine et la Corée du Sud – d'aider à résoudre la situation dans le détroit d'Ormuz.



"De nombreux pays vont envoyer des navires de guerre, en collaboration avec les Etats-Unis, pour maintenir le détroit ouvert et sûr", avait auparavant assuré le président américain. La veille, il avait affirmé que la marine américaine commencerait "très bientôt" à escorter des pétroliers dans ce passage stratégique.



"Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres (...) enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité", a-t-il ajouté.



Le détroit, par lequel transite d'ordinaire un cinquième de la production mondiale de pétrole, est bloqué quasi totalement par Téhéran, en représailles aux attaques des Etats-Unis et d'Israël.