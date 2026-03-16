Trafic de drogue à Sédhiou : 179 kg de chanvre indien saisis , un convoyeur arrêté

La Brigade de recherche et de surveillance (Brs) de Sédhiou a réalisé une importante saisie de drogue dans la nuit de samedi à dimanche. Un individu, identifié comme Matar Diamanka (27 ans), domicilié à Bafata en Guinée-Bissau, a été interpellé pour association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogue, informe l'Observateur.



Selon des informations obtenues par les policiers, un réseau de trafic transfrontalier utiliserait des vélos pour convoyer du chanvre indien entre le Sénégal, notamment la zone de Nord-Sindian, et Bafata en Guinée-Bissau. Exploitant ce renseignement, les éléments de la Brs ont mis en place une planque dans le secteur de Kamoya.



L’opération a permis d’interpeller Matar Diamanka alors qu’il transportait sur son vélo deux sacs en sisal contenant des blocs de chanvre indien. Au moment de son arrestation, ses cris ont alerté ses complices qui ont pris la fuite, abandonnant sur place leurs vélos ainsi que plusieurs sacs remplis de drogue.



Au total, les policiers ont saisi quatre vélos et plusieurs sacs contenant du chanvre indien. La drogue retrouvée sur le suspect pèse 30 kilogrammes, répartis en blocs d’un kilogramme. Celle abandonnée par ses acolytes représente 149 kilogrammes supplémentaires. Au total, 179 kilogrammes de chanvre indien, de la variété dite « verte », ont été saisis.



Lors de son interrogatoire sommaire, le suspect a déclaré que la marchandise provenait de la zone Nord-Sindian. Il a également affirmé agir comme convoyeur pour le compte d’un « boss » basé à Bissau, en échange d’une rémunération de 150 000 francs CFA à l’arrivée.

Une enquête est en cours pour retrouver les autres membres du réseau.