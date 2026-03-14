ONU : Baba Maal exprime son soutien à Macky Sall

Baba Maal a décidé de prendre position concernant la candidature de Macky Sall à l’ONU. L'artiste de renommée planétaire, qui est également ambassadeur des Nations Unies, a publiquement, lors d’une émission sur ITV, apporté son soutien à Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général de l'ONU. Il appelle également à la mobilisation n'est pas anodin en tant qu'ambassadeur de l'institution onusienne et connaissant l'organisation de l'intérieur tout en mesurant ce que représente une telle ambition.
Pour rappel, Macky Sall, qui a quitté la présidence du Sénégal en mars 2024, brigue la succession d'António Guterres à la tête de l'ONU.
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