Tivaouane : "Je n'ai plus d'ambition personnelle politique au niveau local...c'est irréversible! (Diagne Sy Mbengue)

Au cours d'une rencontre, l'ancien maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, par ailleurs responsable moral de Tivaouane Ba Faw (TBF), a déclaré ne plus avoir d'ambition politique au niveau de Tivaouane. "Je n'ai plus d'ambition personnellle politique au niveau local[...]. J'ai mes raisons, et j'en ai parlé à quelques uns", a-t-il fait savoir devant une assemblée visiblement prise au dépourvu.

M. Mbengue a ainsi ajouté qu'il s'agit d'une décision irréversible. "Les causes ne peuvent plus être corrigées pour me faire revenir [...] C'est des raisons dirimantes", a-t-il lancé.