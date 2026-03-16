Tivaouane : "Je n'ai plus d'ambition personnelle politique au niveau local...c'est irréversible! (Diagne Sy Mbengue)

Au cours d'une rencontre, l'ancien maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, par ailleurs responsable moral de Tivaouane Ba Faw (TBF), a déclaré ne plus avoir d'ambition politique au niveau de Tivaouane. "Je n'ai plus d'ambition personnellle politique au niveau local[...]. J'ai mes raisons, et j'en ai parlé à quelques uns", a-t-il fait savoir devant une assemblée visiblement prise au dépourvu.
M. Mbengue a ainsi ajouté qu'il s'agit d'une décision irréversible. "Les causes ne peuvent plus être corrigées pour me faire revenir [...] C'est des raisons dirimantes", a-t-il lancé.
Avant de préciser dans la foulée que cela n'écarte pas toutefois l'idée de soutenir quelqu'un dans le cadre de son entité dénommée "Tivaouane Ba Faw" qui, dit-il, a un rôle à jouer sur le plan politique notamment au niveau local...
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