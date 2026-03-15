ASER-AEE Power EPC : Thierno Alassane Sall porte le scandale des 37 milliards devant la justice espagnole

Lors de sa conférence de presse tenue ce dimanche, le député Thierno Alassane Sall a révélé l'ouverture d'une procédure judiciaire à Madrid contre la société espagnole AEE Power EPC et contre X, dans le cadre du scandale présumé lié au contrat d'électrification rurale de l'ASER. Dénonçant l'inaction persistante du gouvernement sénégalais, il a dressé un réquisitoire sévère contre la gestion des affaires publiques et l'opacité qui entoure plusieurs dossiers stratégiques.











Une procédure judiciaire ouverte en Espagne







Dans son intervention, Thierno Alassane Sall a indiqué qu'une plainte déposée en Espagne contre AEE Power EPC et contre X a abouti à l'ouverture, le 24 février 2026 à Madrid, d'une procédure intitulée « Diligencias Previas 140/2026 ». Les juridictions espagnoles ont d'ores et déjà engagé des démarches concrètes : un courrier officiel a été adressé à AEE Power EPC pour qu'elle justifie, dans un délai de dix jours, l'utilisation des fonds reçus dans le cadre du contrat ; un second courrier a été envoyé à la Banco Santander S.A., banque qui a financé l'opération, afin qu'elle transmette au tribunal les informations dont elle dispose sur la destination de ces fonds. Cette démarche internationale fait suite à une plainte déposée dès le 16 octobre 2025 auprès du Pool judiciaire financier au Sénégal, dont les investigations ont été confiées à la Section de recherches de la Gendarmerie. Près de six mois après, aucune information officielle n'a été communiquée aux plaignants sur l'état des diligences entreprises.







37 milliards décaissés, moins de 1,5 % des travaux réalisés







Au cœur de l'affaire se trouve un contrat d'un montant de plus de 91 milliards de francs CFA soit environ 140 millions d'euros liant l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) à la société espagnole AEE Power EPC pour un vaste projet d'électrification rurale. Thierno Alassane Sall a rappelé les chiffres accablants : près de 40 % du montant total ont déjà été décaissés, plus de la moitié du délai contractuel s'est écoulée, et pourtant, moins de 1,5 % des travaux ont été effectivement réalisés sur le terrain. Des ressources publiques considérables ont donc été engagées sans contrepartie visible. Le député a en outre relevé que la banque financeuse, Santander, avait elle-même exprimé ses inquiétudes dès septembre 2024, préoccupations rappelées dans une ordonnance de la Cour suprême et que malgré ces alertes répétées, le gouvernement semble avoir accordé un quitus à l'entreprise défaillante. Ni mise en demeure, ni poursuites, ni activation de la garantie de la SONAC n'ont, selon lui, été initiées par les autorités.

