ASER-AEE Power EPC : Thierno Alassane Sall porte le scandale des 37 milliards devant la justice espagnole


ASER-AEE Power EPC : Thierno Alassane Sall porte le scandale des 37 milliards devant la justice espagnole

Lors de sa conférence de presse tenue ce dimanche, le député Thierno Alassane Sall a révélé l'ouverture d'une procédure judiciaire à Madrid contre la société espagnole AEE Power EPC et contre X, dans le cadre du scandale présumé lié au contrat d'électrification rurale de l'ASER. Dénonçant l'inaction persistante du gouvernement sénégalais, il a dressé un réquisitoire sévère contre la gestion des affaires publiques et l'opacité qui entoure plusieurs dossiers stratégiques.

 

 

Une procédure judiciaire ouverte en Espagne

 

Dans son intervention, Thierno Alassane Sall a indiqué qu'une plainte déposée en Espagne contre AEE Power EPC et contre X a abouti à l'ouverture, le 24 février 2026 à Madrid, d'une procédure intitulée « Diligencias Previas 140/2026 ». Les juridictions espagnoles ont d'ores et déjà engagé des démarches concrètes : un courrier officiel a été adressé à AEE Power EPC pour qu'elle justifie, dans un délai de dix jours, l'utilisation des fonds reçus dans le cadre du contrat ; un second courrier a été envoyé à la Banco Santander S.A., banque qui a financé l'opération, afin qu'elle transmette au tribunal les informations dont elle dispose sur la destination de ces fonds. Cette démarche internationale fait suite à une plainte déposée dès le 16 octobre 2025 auprès du Pool judiciaire financier au Sénégal, dont les investigations ont été confiées à la Section de recherches de la Gendarmerie. Près de six mois après, aucune information officielle n'a été communiquée aux plaignants sur l'état des diligences entreprises.

 

37 milliards décaissés, moins de 1,5 % des travaux réalisés

 

Au cœur de l'affaire se trouve un contrat d'un montant de plus de 91 milliards de francs CFA soit environ 140 millions d'euros liant l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER) à la société espagnole AEE Power EPC pour un vaste projet d'électrification rurale. Thierno Alassane Sall a rappelé les chiffres accablants : près de 40 % du montant total ont déjà été décaissés, plus de la moitié du délai contractuel s'est écoulée, et pourtant, moins de 1,5 % des travaux ont été effectivement réalisés sur le terrain. Des ressources publiques considérables ont donc été engagées sans contrepartie visible. Le député a en outre relevé que la banque financeuse, Santander, avait elle-même exprimé ses inquiétudes dès septembre 2024, préoccupations rappelées dans une ordonnance de la Cour suprême et que malgré ces alertes répétées, le gouvernement semble avoir accordé un quitus à l'entreprise défaillante. Ni mise en demeure, ni poursuites, ni activation de la garantie de la SONAC n'ont, selon lui, été initiées par les autorités.

 

 

Le gouvernement épinglé pour son silence et sa gestion opaque

 

Thierno Alassane Sall dénonce l'attitude du gouvernement dans cette affaire, qu'il qualifie de déni et de diversion. Il a fallu attendre le communiqué du Conseil des ministres du 11 mars 2026 pour voir apparaître ce qu'il considère comme la première allusion officielle au dossier, formulée de manière imprécise. Dans sa sortie du 12 mars, le Premier ministre a évoqué des « éventuels progrès » dans le dossier ASER-AEE Power EPC sans jamais préciser le sort des 37 milliards décaissés, ni établir clairement les responsabilités. Pour le député, le gouvernement qui se réclame de la rupture et de la transparence a plutôt choisi de masquer l'absence de démarrage des travaux, préférant chercher des boucs émissaires du côté du ministère des Finances et de l'administration des Douanes.

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Dimanche 15 Mars 2026
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