Saly : 23 kg de chanvre indien saisis après la fuite spectaculaire de deux trafiquants...

Selon Dakaractu Mbour, une importante quantité de drogue a été saisie ce samedi 15 mars 2026 au croisement de Saly, lors d’une opération de contrôle menée dans la station balnéaire.



D’après les informations de Dakaractu Mbour, les faits se sont déroulés aux environs de 11h30, lorsque des agents engagés dans un dispositif de contrôle ont tenté d’interpeller une moto transportant deux individus ne portant pas de casque.



Contre toute attente, le conducteur a refusé d’obtempérer et a tenté de forcer le passage. Dans la manœuvre, les deux occupants ont perdu l’équilibre et chuté avant d’abandonner la moto sur place et de prendre la fuite à pied à travers les ruelles sablonneuses du croisement de Saly.



Une course-poursuite a été immédiatement engagée, mais les deux fuyards ont réussi à disparaître dans la nature.

Selon Dakaractu Mbour, les agents ont ensuite récupéré un sac de voyage abandonné par les suspects. La fouille a permis de découvrir dix-sept blocs de chanvre indien, auxquels s’ajoutaient six autres blocs soigneusement dissimulés dans la selle de la moto.

Au total, vingt-trois (23) kilogrammes de chanvre indien ont été saisis.



La drogue a été placée sous scellés tandis que la moto a été immobilisée pour les besoins de l’enquête.

Informé de la situation, le parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour a ordonné l’ouverture d’une enquête. Les recherches se poursuivent activement pour retrouver les deux individus en fuite.