[ Hommage] Quand un gardien des Khassaides s'en va aprés la nuit du Destin



À Touba, la ferveur de la nuit bénie de Laylat al-Qadr s’est à peine dissipée qu’une grande lumière du savoir s’est éteinte. Serigne Moustapha Khassaides Mbacké (1959-2026) a été rappelé à Dieu ce 13 mars 2026, laissant la communauté mouride dans le recueillement et la prière.



Fils de Serigne Abdoulahi Mbacké Borom DeurBi, Ibn Khadimoul Rassoul , khalife de Darou Rahmane, Serigne Moustapha Khassaides aura incarné toute sa vie la discrétion des hommes de Dieu : modestie dans l’attitude, ascétisme dans le quotidien, générosité dans le cœur.



Très tôt formé auprès de Serigne Souhibou Khadimou Rassoul, il reçut dès le bas âge les valeurs de l’islam et du mouridisme. Cet apprentissage fit de lui un érudit profondément attaché aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Plusieurs guides mourides sollicitaient d’ailleurs son expertise pour éclairer certains passages des khassaïdes du fondateur du mouridisme.



Mais derrière l’érudit se révélait aussi un homme d’une simplicité rare. Dakar lui était presque étrangère, et les aéroports encore plus. Il sortait très peu de ses demeures à Touba, vivant dans un retrait presque ascétique, loin du tumulte du monde.

Sa générosité, elle, parlait d’elle-même. En 1997, alors que nous étions jeunes journalistes à Walfadjri avec mon confrère Mamadou Biaye, il nous fit un geste resté gravé dans ma mémoire : il m’offrit mon premier téléphone portable, un Motorola à clapet, tandis que Mamadou recevait un Ericsson. Un cadeau simple, mais révélateur de son attention fraternelle.



Lors du Grand Magal de Touba, l’une de ses demeures devenait un lieu d’accueil pour de nombreux visiteurs. Des journalistes et acteurs des médias y faisaient souvent halte : sa talibé Lika Sidibé, ancienne de Sud FM, Mamadou Ibra Kane, la pétillante Maty 3 Pommes, ainsi que la délégation du Groupe Futurs Médias conduite par Babacar Fall — mon mbokk talibé que j’avais introduit auprès de lui dans les années 2000. On y croisait également le groupe Leral dirigé par Dame Dieng. Tous trouvaient chez lui la même hospitalité, le même sourire, la même disponibilité.



Toujours accueillant, avenant et profondément attaché aux enseignements de Khadimoul Rassoul, Serigne Moustapha Khassaides appartenait à cette génération de guides dont la grandeur se mesurait à la profondeur du savoir et à la noblesse du comportement.

Aujourd’hui, un érudit s’en est allé, laissant une famille éprouvée et une communauté endeuillée. Mais son héritage spirituel, fait de science, de piété et de générosité, continuera d’éclairer les générations.



Qu’Allah, par la baraka de Cheikh Ahmadou Bamba, l’accueille dans Sa miséricorde infinie et lui accorde le plus haut rang au Paradis.

Prières pour le repos de son âme.





JOHNSON MBENGUE



Johnson.mbengue20@gmail.com