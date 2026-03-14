Élections locales 2027 à Fandène: Augustin Tine dit oui à sa candidature, mais...

L'ancien ministre des forces armées, par ailleurs maire de Fandène, Monsieur Augustin Tine, a répondu aujourd'hui favorablement à la demande des conseillers municipaux de Benno Bokk Yaakaar et des responsables de l'Apr de sa commune, de présenter sa candidature aux prochaines élections locales( 2027).

Au cours de cette rencontre, les représentants des 17 centres de vote que compte la commune de Fandène, ont tous invité le maire sortant à continuer à travailler avec eux afin de mieux préparer la relève pour les prochaines échéances. Ainsi, après avoir dit oui, le maire a toutefois souligné que sa candidature devra être d'abord validée par le Parti c'est-à-dire l'Apr. " iI est revient au Parti de décider", a-t-il renchéri. Augustin Tine a déclaré dans la foulée que le travail au niveau de la base va ainsi démarrer avec notamment la mise en place du secrétariat exécutif communal à Fandène.

Sur un autre registre, le maire de Fandène a rappelé la position de l'Association des maires du Sénégal concernant le souhait émis par l'État central lié à la réduction du nombre de communes. " l'objetif est de passer de 558 communes à moins de 250 communes", tout en précisant que l'AMS s'y est opposée...