Salon International des Inventions de Genève: La délégation Sénégalaise fait carton plein !

Carton plein pour la délégation du Sénégal éternel au 51ème Salon International Des Inventions Genève. Les 8 inventions présentées ont été reconnues scientifiquement et sanctionnées positivement par des médailles d’Or, d’argent et de bronze. J’y reviendrai. Les lauréats et le chef de la Délégation, le Professeur Dathe, ont dédié leurs médailles au Président de la République Bassirou Diomaye Faye, Présidence de la République du Sénégal, au Premier Ministre Ousmane SONKO. Ils ont également remercié le Professeur Daouda Ngom, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la confiance. Le Sénégal n’a ménagé aucun effort, comme lors de sa première participation historique en 2025, pour faciliter la présence de ses inventeurs à Genève. Rappelons que notre pays est le seul de toute l’Afrique de l’Ouest à être présent à ce prestigieux salon de l’innovation.

- El Hadji Gorgui Wade Ndoye-ContinentPremier.Com