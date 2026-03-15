Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales samedi vers 12H00 GMT, au 15e jour de la guerre au Moyen-Orient:



Deux navires à destination de l'Inde ont traversé le détroit d'Ormuz



Deux navires battant pavillon indien et transportant du gaz de pétrole liquéfié ont franchi le détroit d'Ormuz et font route vers des ports de l'ouest de l'Inde, a annoncé samedi le ministère indien chargé du transport maritime.



"Ils ont traversé le détroit d'Ormuz tôt ce matin en toute sécurité et sont en route vers l'Inde", a déclaré Rajesh Kumar Sinha, secrétaire spécial du ministère des Ports, du transport maritime et des Voies navigables, lors d'un point de presse à New Delhi.



Téhéran a en grande partie interrompu le trafic sur cette voie maritime clé depuis le début, il y a deux semaines, de la campagne américano-israélienne de bombardements contre l'Iran.



Emirats arabes unis: de la fumée s'élève depuis une installation pétrolière



De la fumée s'élève samedi depuis une importante installation pétrolière des Émirats arabes unis, selon un journaliste de l'AFP, semblant résulter d'une nouvelle frappe contre les infrastructures pétrolières du Golfe.



Des nuages de fumée sombre se dégageaient à la mi-journée de Fujaïrah, qui abrite un port important ainsi qu'un terminal d'exportation de pétrole.



Les autorités locales ont indiqué dans un communiqué que des débris consécutifs à une interception réussie de drone avaient entraîné un incendie, sans préciser le lieu exact.



Peu de temps auparavant, les forces armées iraniennes avaient averti qu'elles considéraient les ports émiratis comme des cibles légitimes et appelé les habitants à évacuer, au 15e jour de la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis.



Iran: aucune infrastructure pétrolière endommagée après le bombardement d'une île stratégique



Aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée sur l'île stratégique de Kharg, hub pétrolier de l'Iran situé dans le Golfe, a rapporté l'agence de presse Fars, après des frappes américaines vendredi contre des sites militaires que Donald Trump affirme avoir "complètement détruits".



Durant cette attaque, 15 explosions ont été entendues mais "aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée", écrit samedi l'agence Fars citant des "sources sur le terrain" non identifiées.



Selon Fars, "l'ennemi a tenté d'endommager les défenses de l'armée, la base navale Joshan, la tour de contrôle de l'aéroport et le hangar à hélicoptères de la Continental Shelf Oil Company".



Ile broussailleuse à environ 30 kilomètres des côtes, Kharg abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole de l'Iran qui assure environ 90% de ses exportations de brut, selon une récente note de la banque américaine JP Morgan.



Donald Trump avait prévenu vendredi qu'il détruirait les infrastructures pétrolières de l'île "si l'Iran, ou quiconque d'autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d'Ormuz".



"Toutes les installations pétrolières, économiques et énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières de la région en partie détenues par les Etats-Unis ou qui coopèrent avec les Etats-Unis seront immédiatement détruites et réduites en cendres", a menacé en retour le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution iraniens.