Incidents au nord de Sindian : La société civile casamançaise appelle à intensifier le dialogue de paix

Face aux récents événements survenus au nord de Sindian, Henry Ndecky, Coordonnateur de l’organisation « Dynamique de Paix en Casamance », a appelé l’État du Sénégal à redoubler d’efforts dans le processus de consolidation de la paix dans cette région marquée par des décennies de conflit armé.







« C’est une situation sur laquelle nous devons nous indigner », a déclaré Henry Ndecky, qui dit avoir déjà alerté sur l’urgence de la situation il y a quelques jours. Pour lui, l’enjeu central demeure l’élargissement du dialogue à l’ensemble des fronts et factions encore armés présents sur le territoire. Tant que des groupes armés continueront d’évoluer dans la zone, a-t-il averti, de tels incidents resteront possibles. En revanche, si les négociations aboutissent et que des dépôts d’armes sont effectués, les conditions d’une paix durable seraient enfin réunies.







Le coordonnateur a par ailleurs remis sur la table une question structurelle qui revient chaque année dans le débat casamançais : celle de la culture et du trafic de chanvre indien. Pour Henry Ndecky, aucune stabilité durable ne sera possible sans offrir aux populations locales des alternatives économiques crédibles à cette activité illicite, qui entretient à la fois la précarité sociale et l’insécurité dans la zone.







Sur le plan sécuritaire, il a également plaidé pour que les forces de défense sénégalaises puissent se consacrer à leur mission première la protection du territoire national et des intérêts du Sénégal au-delà de ses frontières plutôt que d’être mobilisées en permanence pour la gestion de la sécurité intérieure en Casamance.







S’adressant directement au chef de l’État et à son gouvernement, Henry Ndecky a estimé que le régime en place dispose d’atouts réels pour avancer sur ce dossier, à commencer par l’existence d’une société civile organisée, engagée et parfaitement au fait des enjeux du conflit. Il a appelé à travailler avec elle pour parvenir à des signatures définitives de paix avec toutes les factions, sans exception.

