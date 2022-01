Zahra Iyane Thiam aux populations de Baraque : « Le jour du vote, choisissez un maire comme moi… »

Adoubée par les habitants du quartier Baraque, la candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar à la commune de Sicap Liberté reste convaincue que la messe est dite dans cette contrée. En caravane hier dans le cadre des élections locales du 23 janvier 2022, la tête de liste de Benno Bokk Yakaar à Sicap Liberté se dit satisfaite de l’accueil qui lui a été réservé. « Ce n’est pas la première fois que je viens ici. Je suis toujours dans ce quartier car, on ne peut parler des Sicap sans évoquer ce quartier, Baraque », reconnaît Zahra Iyane Thiam accompagnée de Ndèye Maguette Lo, son numéro 2 dans la commune.



Ébahie par les mots de reconnaissance des populations envers son leader, le président Macky Sall, la candidate de Benno Bokk Yakaar rassure : « sachez que le travail déjà entamé par le président va se poursuivre dans la commune. Une fois élue, notre équipe municipale va s’y mettre avec ses propres fonds, mais également d’autres ressources venant de la ville. »



Composée d’une bonne partie de jeunes, Baraque écoute également le programme de celle qu’elle veut élire à la tête de la commune. Ainsi, sans ambiguïté, Zahra Iyane Thiam dit avoir une politique d’emploi idéale pour dissuader les jeunes à verser dans l’immigration clandestine ou s’adonner à des pratiques de vandalisme.



La candidate de Benno Bokk Yakaar à la Sicap Liberté invite à un vote utile, c’est à dire pour la coalition présidentielle qui soutient les candidatures de Abdoulaye Diouf Sarr et de Zahra Iyane Thiam respectivement à la ville de Dakar et à la commune de Sicap Liberté.