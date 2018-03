ZIGUINCHOR : Les étudiants du centre de formation de sages-femmes en brassards rouges

Les étudiants du Centre Régional de Formation de sages-femmes d’État et infirmiers d’État ont arboré des brassards rouges et organisé un sit-in dans l’enceinte de leur école de formation. Ils portaient aussi plusieurs pancartes aux inscriptions revendicatives. L’on pouvait lire par exemple, sur leurs pancartes, les inscriptions suivantes : « nous exigeons le recrutement direct des IDE et SFE », « « le collectif de CRFS dit non à la discrimination et à l’injustice », « Non au favoritisme ! », « Même concours d’entrée, donc même formation et même certificat ! », etc...



Les étudiants du CRFS de Ziguinchor ont réclamé, par la voix de Zakaria Barry, « des arriérés de bourses et dénoncé le manque de tables-bancs, d’imprimante, entre autres. »



Ndèye Awa Seck, l’une de leur porte-parole a « parlé d’un manque de vidéos projecteurs, de chaises tout en signalant le cas des bâtiments qui menacent de s’écrouler sur nous parce qu’ils sont trop vieux, l’État nous a fait des promesses, mais à ce jour, à part le Wi-Fi qui a été installé et les professeurs qui viennent dispenser les cours, aucune autre promesse n’a été respectée, c’est ce que nous déplorons, nous pensons que ce n’est pas normal. »



Les sages-femmes d’État et les infirmiers d’État en formation dans cet établissement sont en mouvement d’humeur depuis plusieurs mois maintenant. Ils ont organisé aux moins deux sit-in dans leur établissement en arborant des brassards rouges. Ils ont également organisé une marche les ayant conduits à la préfecture de Ziguinchor.