Youssou Ndour arrêtez d'insulter notre intelligence, nous parlons de Bercy pas du Ribidion

Youssou Ndour lors du procès de la caisse d’avance votre nom a été cité parmi les bénéficiaires de la caisse d’avance pour l’organisation du Bercy entre 2002 et 2009.

La ville de Dakar n'avait qu'une possibilité pour participer en numéraire à cet événement et c'était grâce aux fonds politiques détenus par le Maire KHALIFA SALL.

M. YOUSSOU NDOUR, éclairez notre lanterne sur cette question au lieu de faire de faire du "Sam mbaye Mbayane" déguisé.

Je rappelle que la participation de la mairie de Dakar s’explique par le faite que Bercy offrait à la ville de Dakar la possibilité de vendre la destination de la capitale Sénégalaise et de soutenir la culture qui est une compétence transférée.

Ci-dessous un communiqué de presse de la ville de Dakar qui date du 16 juin 2010.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Suite aux informations parues dans la presse, la Ville de Dakar rappelle que dans le cadre du soutien qu’elle apporte à la Fédération Sénégalaise d’Athlétisme, elle avait sollicité Youssou NDOUR pour assurer un concert au stade Léopold Sédar SENGHOR, à l’occasion du meeting international d’athlétisme de Dakar, afin de relever le pari de la mobilisation.



Au terme du meeting international d’athlétisme de Dakar, la Ville de Dakar a conclu avec Youssou Ndour Head Office une convention qui a pour objet « de déterminer les conditions et modalités du partenariat pour la promotion de la pratique du « Kids Athletics » dans les écoles élémentaires de Dakar », ce programme d’initiation à la pratique de l’athlétisme mis en œuvre par la Ville de Dakar et l’IAAF et destiné aux enfants de 7 à 12 ans.



Dans ladite convention, le chanteur Youssou NDOUR s’engage, entre autres, à être le parrain du championnat de « Kids Athletics » 2010 et à assurer la promotion et la vulgarisation de la pratique de l’athlétisme dans les écoles élémentaires de la Ville.



De son côté, la Ville de Dakar s’engage à verser à Youssou Ndour Head Office la somme de Quinze Millions (15.000.000 F CFA) de Francs CFA et non Trente Millions (30.000.000 F CFA) de Francs CFA, comme annoncé dans la presse. Cette somme représente la contribution de la Ville de Dakar comme sponsor Gold du 10ème anniversaire du Grand Bal Paris – Bercy.



Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la convention de partenariat entre la Ville de Dakar et Youssou Ndour Head Office a été signée le 03 mai 2010, enregistrée au Bureau du recouvrement de Dakar-Plateau, le 31 mai 2010 sous le bordereau N°3333/06, Volume II, Folio 69, Case 2591 et traitée par les Recettes Perception Municipale qui en ont vérifié la conformité. (Cf : La convention est annexée à la présente)



Enfin, la Ville de Dakar rappelle que la convention signée avec Youssou Ndour Head Office entre dans le cadre global du partenariat établi avec les acteurs culturels, sportifs et du mouvement associatif sans exclusive, lesquels ont bénéficié, sous une forme ou une autre, de l’accompagnement de la Ville dans la mise en œuvre de programmes d’intérêt général. C’est dans ce cadre que s’inscrit la convention de partenariat avec le Centre National de Transfusion Sanguine et Gaston Production pour une campagne de sensibilisation en faveur du don de sang qui a permis au Centre National de Transfusion Sanguine de recruter plus 4.000 donneurs de

sang.



Fait à Dakar, le 16 juin 2010.

Ce texte est une preuve de plus du complot contre le député-maire de Dakar.

Pape Konaré DIAITE

Éternel Khalifiste

Cordialement

Pape Konaré DIAITE

Chargé de communication du Maire Barthélémy DIAS