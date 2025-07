Yeumbeul Comico – Deux trafiquants de Kush interpellés, motos et drogue saisies

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico a procédé, ce 15 juillet 2025, à l’interpellation de deux individus, dont un de nationalité étrangère, pour détention et trafic de Kush.





Une livraison interceptée grâce à un renseignement anonyme



Tout est parti d’un signalement fiable, rapportant qu’un individu circulant à bord d’une moto Jakarta s’apprêtait à livrer une cargaison de drogue à un client établi à Mbed Fass.



Rapidement déployés, les éléments du commissariat ont intercepté le suspect, sur lequel ont été découvertes huit (08) plaquettes de Kush, soigneusement dissimulées.





Une deuxième arrestation au Rond-Point Mame Diarra



Poursuivant l’opération, les policiers ont appréhendé un second individu au Rond-Point Mame Diarra, porteur d’un sachet contenant 125 grammes de Kush en vrac.





Garde à vue et scellés



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que :

• La drogue saisie,

• Ainsi que les motos Jakarta utilisées dans la transaction,

ont été consignées provisoirement aux fins de mise sous scellé.