Fugue d’une mineure à Malika : Fatou Cissé et Mouhamed Ngalla déférés

Une plainte pour détournement de mineure et complicité a conduit les enquêteurs du commissariat de Guinaw-Rail jusqu’à Malika. Selon Libération, une élève de 16 ans, portée disparue par sa mère, aurait passé la nuit au domicile de Mouhamed Ngalla, après y avoir été conduite par Fatou Cissé.


Fugue d’une mineure à Malika : Fatou Cissé et Mouhamed Ngalla déférés
Une mère signale la disparition de sa fille
 
Le 22 juin, le commissariat de Guinaw-Rail enregistre une plainte déposée par F.M. Séne, vendeuse de poisson domiciliée à Guinaw-Rails Sud. La plainte vise Mouhamed Ngalla et Fatou Cissé pour détournement de mineure et complicité.
 
La plaignante déclare que sa fille, N.M.N., âgée de 16 ans et élève en classe de CM2, a disparu du domicile familial.
 
Selon Libération, les faits remontent au 21 juin 2026, vers 19 heures. De retour d’une livraison, la mère constate l’absence de sa fille. Ses recherches pour la retrouver restent vaines.
 
Fatou Cissé retrouvée puis conduite au commissariat
 
Le 23 juin, aux environs de 13 heures, F.M. Séne rencontre l’une des personnes mises en cause, Fatou Cissé. Assistée par sa sœur, elle conduit cette dernière au commissariat.
 
Interrogée, Fatou Cissé, âgée de 21 ans, sans emploi et domiciliée à Guinaw-Rails Sud, déclare avoir conduit la mineure N.M.N. à Malika, au domicile de Mouhamed Ngalla.
 
Elle affirme également que la jeune fille lui aurait confié être victime de menaces et de sévices de la part de ses oncles maternels, en raison de son comportement jugé déviant.
 
Le passage à Malika confirmé par le mis en cause
 
Entendu à son tour, Mouhamed Ngalla, âgé de 30 ans, apprenti camion et domicilié à Malika, confirme que N.M.N. et Fatou Cissé ont passé la nuit du 21 au 22 juin 2026 à son domicile.
 
Il précise que les deux jeunes femmes auraient dormi dans la chambre de sa grande sœur. Cette dernière, également entendue, corrobore ses déclarations.
 
Des examens médicaux versés à la procédure
 
Dans le cadre de l’enquête, une réquisition est adressée au gynécologue de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye afin d’examiner N.M.N. et Fatou Cissé.
 
Selon Libération, les conclusions médicales font état de lésions anciennes chez les deux personnes examinées. Interrogées tour à tour, N.M.N. et Fatou Cissé soutiennent cependant ne pas avoir été violées durant la nuit du 22 juin 2026 et affirment ne pas avoir subi d’actes à caractère sexuel cette nuit-là.
 
Déferrement pour détournement de mineure et complicité
 
À l’issue de la procédure, Mouhamed Ngalla et Fatou Cissé ont été déférés pour détournement de mineure et complicité.
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Jeudi 25 Juin 2026
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