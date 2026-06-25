Une Assemblée générale perturbée par des affrontements



Le Parti socialiste reste traversé par de fortes tensions internes. D’après Les Échos, la dernière Assemblée générale du parti, prévue à la Maison du parti le 13 juin 2026, a été marquée par des violences et des perturbations.



Cette rencontre devait se tenir sous l’autorité de la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye. Elle avait pour objectif d’examiner plusieurs dossiers importants : la relance des activités du parti, la préparation du Congrès extraordinaire et les perspectives électorales.



Mais selon une note adressée aux secrétaires généraux, présidents de coordinations, mouvements intégrés et affiliés ainsi qu’aux structures du parti, la réunion a été empêchée par les agissements d’un groupe dissident dénommé “Dundal Ps”.



“Dundal Ps” accusé de blocage et de violences



Aminata Mbengue Ndiaye accuse ce groupe, avec l’appui d’éléments extérieurs, d’avoir bloqué l’accès aux lieux et d’avoir exercé des violences ayant causé plusieurs blessés et des victimes d’intoxication.



Le Parti socialiste condamne, selon Les Échos, ces actes avec fermeté. Dans la note, la direction évoque des faits de violence, de vandalisme et d’intimidation, qu’elle juge contraires aux valeurs de démocratie, de dialogue et de fraternité portées par la formation politique.



Le parti exprime également sa solidarité envers les camarades agressés, menacés ou blessés lors de ces événements.



La réunion finalement délocalisée



Malgré les perturbations, Aminata Mbengue Ndiaye assure que la réunion s’est bien tenue. Elle n’a pas eu lieu à la Maison du parti comme prévu, mais dans un autre lieu.



Le Parti socialiste salue, dans la même note, la détermination de ses responsables et de ses militants. La direction réaffirme également son attachement à la légalité, à la discipline interne et à l’unité du parti.



Des poursuites annoncées



La secrétaire générale ne compte pas en rester là. Selon Les Échos, le Parti socialiste va engager sans délai les initiatives nécessaires afin que les auteurs et complices des violences répondent de leurs actes.



Ces démarches seront engagées à deux niveaux : devant les instances disciplinaires du parti et devant les juridictions compétentes.



Cette annonce confirme l’ampleur de la fracture interne au sein du PS. Le quotidien rappelle d’ailleurs que certains responsables pourraient connaître le même sort que Khalifa Sall et ses proches en 2017, dans un contexte où les tensions internes avaient déjà profondément secoué le parti.

