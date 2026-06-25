Saraya : vaste opération contre l’orpaillage clandestin, plusieurs installations démantelées ,48 équipements saisis à Madina Baffé


Saraya : vaste opération contre l’orpaillage clandestin, plusieurs installations démantelées ,48 équipements saisis à Madina Baffé
Les forces de sécurité poursuivent leur offensive contre l’exploitation illégale des ressources minières dans l’est du Sénégal. Les éléments du Point d’appui du GARSI 2 de Madina Baffé ont mené, le 24 juin 2026, une importante opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestin sur le site de Fadougou, dans la commune de Madina Baffé.
Cette intervention s’inscrit dans le cadre des missions de lutte contre l’exploitation illicite des ressources naturelles et de préservation de l’environnement.
Plusieurs installations clandestines neutralisées
Au cours de cette opération, les éléments du GARSI 2 ont procédé au démantèlement de plusieurs installations utilisées pour l’exploitation illégale de l’or.
Les équipements saisis témoignent de l’ampleur des activités menées sur le site clandestin.
Un important matériel d’exploitation saisi
Le bilan de l’opération fait état de la saisie de :
•   10 groupes électrogènes ;
•   13 marteaux-piqueurs ;
•   08 motos-pompes ;
•   06 pompes à eau ;
•   07 panneaux solaires ;
•   04 raccords destinés aux installations d’exploitation.
Ce matériel servait à alimenter et à faire fonctionner les installations utilisées pour le traitement du minerai sur le site de Fadougou.
Une pression maintenue contre l’orpaillage clandestin
Cette nouvelle intervention confirme la poursuite des opérations de sécurisation dans le département de Saraya, où les forces de défense et de sécurité multiplient les actions contre les réseaux d’exploitation illégale des ressources minières.
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Jeudi 25 Juin 2026
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