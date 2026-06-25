Affaire Madiambal Diagne : Mabintou Diaby retrouve sa liberté totale après la levée de son assignation à résidence

Une décision qui change tout pour Mabintou Diaby



Mabintou Diaby peut désormais se déplacer librement. D’après Les Échos, l’épouse de Madiambal Diagne n’a plus besoin d’une autorisation du juge d’instruction pour sortir. La Chambre d’accusation financière a décidé de lever la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.



Concrètement, le bracelet électronique doit lui être retiré et les restrictions qui encadraient jusque-là ses déplacements sont désormais levées. Cette décision intervient après l’examen d’un recours portant sur l’ordonnance de levée de l’assignation.



La Chambre d’accusation confirme le Doyen des juges



La juridiction d’instruction de recours a confirmé la position du Doyen des juges du Pool judiciaire financier. Selon Les Échos, le parquet général financier, qui aurait pu s’opposer à une liberté totale, n’y a pas trouvé d’inconvénient.



Cette absence d’opposition a constitué un soulagement pour Mabintou Diaby, qui recouvre ainsi une liberté complète après plusieurs mois de restrictions.



Retour sur les mesures imposées en janvier



En janvier dernier, la Chambre d’accusation financière avait ordonné la mainlevée du mandat de dépôt de Mabintou Diaby. Mais cette décision s’était accompagnée d’un placement sous surveillance électronique avec assignation à résidence à son domicile de Yoff Virage, lot n°3.



Cette mesure concernait également le fils de Madiambal Diagne, Mouhamed Diagne, assigné à résidence à son domicile à la Cité Djily Mbaye.



Pour Mabintou Diaby, plusieurs obligations avaient été fixées : remettre son passeport au greffe du cabinet du magistrat instructeur, répondre à toutes les convocations de l’autorité judiciaire et s’abstenir de toute communication directe ou indirecte avec les autres personnes impliquées dans le dossier.



Des restrictions désormais levées



La Chambre d’accusation avait aussi précisé que toute violation de ces mesures pouvait entraîner une arrestation immédiate et un placement sous mandat de dépôt.



Six mois plus tard, la même juridiction a finalement décidé de lever toutes ces mesures. Selon Les Échos, Mabintou Diaby retrouve ainsi une liberté totale, ce qui pourrait constituer une évolution favorable dans la suite de l’affaire.



Une poursuite liée à la gestion de la société familiale



Mabintou Diaby reste toutefois poursuivie pour complicité dans la même procédure que Madiambal Diagne. D’après le quotidien, ce qui lui est reproché est d’avoir été la gérante, pendant une période, de la société familiale.



L’affaire se poursuit donc sur le plan judiciaire, mais avec un changement majeur dans la situation personnelle de Mabintou Diaby : elle n’est plus assignée à résidence