Diamniadio : une femme à la tête d’un réseau de trafic de « Kush », six suspects tombent dans les filets de la gendarmerie

La brigade territoriale de Diamniadio, appuyée par des éléments de Hann, a démantelé un réseau présumé de trafic de « Kush » dans le quartier Thiourigne. Selon L’observateur, l’organisation était dirigée par une femme, arrêtée avec cinq de ses proches collaborateurs, après une série de surveillances et de filatures.


Diamniadio : une femme à la tête d’un réseau de trafic de « Kush », six suspects tombent dans les filets de la gendarmerie
Une enquête partie de renseignements ciblés
 
À Diamniadio, les gendarmes ont mis fin aux activités d’un réseau présumé spécialisé dans le trafic de « Kush », une drogue dure dont la circulation inquiétait les enquêteurs. D’après L’observateur, l’opération a été déclenchée après l’exploitation de renseignements faisant état d’un trafic intense dans le district du pôle urbain de Diamniadio.
 
Face à l’ampleur du phénomène, le commandement de la Légion de gendarmerie de Dakar a mobilisé la brigade territoriale locale. Les gendarmes de Diamniadio ont travaillé en synergie avec leurs collègues de Hann pour identifier les acteurs du réseau et cerner leur mode opératoire.
 
Un réseau présumé piloté par une femme
 
La particularité de cette affaire, selon L’observateur, réside dans le profil de la personne présentée comme la dirigeante du réseau. Il s’agirait d’une femme, décrite comme la cheffe d’une organisation composée de ressortissants ouest-africains.
 
Les investigations ont permis de localiser le centre des activités présumées au quartier Thiourigne. Les enquêteurs ont alors mis en place une série d’opérations de surveillance et de filature afin de confirmer les informations recueillies et d’identifier les différents maillons du réseau.
 
Une descente menée dans la matinée du 17 juin
 
Le 17 juin, dans la matinée, les gendarmes sont passés à l’action. La descente a abouti à l’arrestation en flagrant délit de six personnes présentées comme des éléments présumés du réseau.
 
La femme soupçonnée de diriger l’organisation a été arrêtée en même temps que cinq de ses acolytes. Selon le récit de L’observateur, ils ont été surpris dans un appartement qui servait de quartier général. Tous ont été embarqués pour les besoins de l’enquête.
 
40 sachets de Kush et une quantité en vrac découverts
 
Lors de la perquisition effectuée sur les lieux, les gendarmes ont découvert 40 sachets de Kush. Une importante quantité de cette même drogue, conditionnée en vrac, a également été saisie.
 
Ces découvertes ont renforcé les soupçons des enquêteurs sur l’existence d’un circuit structuré de distribution. À l’issue de leur garde à vue, la présumée dirigeante du réseau et ses cinq lieutenants ont été présentés au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.
 
Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue, selon les éléments rapportés par L’observateur.
 
Une autre arrestation à Yarakh
 
Dans le même registre, L’observateur rapporte une autre interpellation effectuée à Yarakh. Les gendarmes ont présenté au même parquet un autre individu, arrêté sur la plage de Yarakh avec une commande de 4 kg de chanvre indien.
 
Une somme de 275 000 FCFA, présentée comme le fruit présumé de son trafic, a également été saisie. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’existence d’éventuels complices et de remonter les filières d’approvisionnement de ces réseaux criminels.
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Jeudi 25 Juin 2026
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