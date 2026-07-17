Xi Jinping : l'IA présente des opportunités et des défis en matière de gouvernance

Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi que le monde est entré dans une période vigoureuse d'innovation des technologies de l'intelligence artificielle (IA) sans précédent, ce qui apporte d'immenses opportunités et des défis en matière de gouvernance.
Lors d'un discours clé prononcé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la Conférence mondiale sur l'IA 2026 et de la Réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale en matière d'IA, M. Xi a indiqué que l'humanité devait répondre aux questions de l'époque.
Il a soulevé plusieurs questions : comment les humains peuvent-ils cohabiter avec des machines capables de réfléchir ? Comment garantir la sécurité lorsque des algorithmes interviennent dans la prise de décision ? Comment relever les défis éthiques posés par les technologies grâce à une gouvernance adaptative ? Et comment assurer une IA au service de tous alors que le fossé ne cesse de se creuser ?
M. Xi a déclaré que ces questions exigeaient une réflexion approfondie et des réponses de la part de l'ensemble de la communauté internationale.
(Source : Xinhua)
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