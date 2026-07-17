Shanghai revient sous les projecteurs mondiaux de l'IA

Ce matin, la Conférence mondiale sur l'IA 2026 et la Réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l'IA se sont ouvertes à Shanghai. Le président chinois Xi Jinping a assisté à la cérémonie d'ouverture et a prononcé un discours liminaire. Quels sont les points forts attendus de cette conférence mondiale sur l'IA ? Retrouvons notre journaliste MA Huiyuan sur place pour en savoir plus.
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