Touba : il incendie la chambre de son frère, attaque la police et finit sous mandat de dépôt

Une alerte pour incendie à Darou Mamane



Les faits se sont déroulés dans la matinée du 9 juin au quartier Darou Mamane, à Touba.



Les éléments du commissariat spécial de la ville ont été alertés pour un incendie volontaire accompagné de violences.



À leur arrivée devant la concession de la famille Fédior, les policiers découvrent une importante fumée et un feu qui ravage une chambre.



Selon les informations publiées par L’Observateur, l’incendie aurait été volontairement déclenché par A. Fédior, un maçon âgé de 32 ans.



Retranché sur le toit avec deux couteaux



Pendant que les flammes se propagent, le suspect est aperçu sur le toit de la concession.



Torse nu et particulièrement agité, il brandit deux couteaux et menace les personnes qui tentent de s’approcher.



À certains moments, il lance également des pierres sur les policiers et les riverains.



Aidés par des voisins, les éléments de la compagnie d’incendie et de secours de Touba réussissent à maîtriser les flammes dans la chambre, où se trouvaient notamment les affaires du frère du suspect.



Un policier grièvement blessé à la tête



Après l’extinction du feu, les forces de l’ordre tentent de déloger A. Fédior du toit.



Le suspect aurait alors poursuivi ses jets de pierres. L’un des projectiles atteint grièvement un policier à la tête.



La victime a dû être évacuée en urgence vers l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba pour recevoir des soins.



Malgré cette résistance, les policiers finissent par maîtriser et interpeller A. Fédior.



Un différend financier évoqué



Interrogé sur les raisons de son acte, le suspect aurait mis en cause son frère.



Il lui reprocherait une dette qui n’aurait pas été remboursée. Ce différend financier aurait été à l’origine de sa colère et de l’incendie déclenché dans la chambre.



L’enquête de voisinage aurait toutefois fait apparaître d’autres éléments relatifs au comportement du suspect.



Des habitants le présentent comme un consommateur régulier de chanvre indien et d’alcool. Ces déclarations devront être vérifiées dans le cadre de l’instruction judiciaire.



Le dossier transmis à l’instruction



A. Fédior, célibataire et sans enfant, serait revenu au Sénégal depuis environ trois ans après un long séjour en Côte d’Ivoire.



Déféré au parquet de Diourbel, il a été placé sous mandat de dépôt.



En raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, son dossier a été confié à l’instruction. Il pourrait notamment répondre de tentative d’incendie volontaire et de tentative de meurtre sur un agent de la force publique.



L’affaire pourrait ainsi être renvoyée devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel.