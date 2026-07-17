La finale du Mondial aura aussi des airs de sommet politique


La finale du Mondial aura aussi des airs de sommet politique
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, fervent critique de Donald Trump, assistera dimanche à la finale de la Coupe du monde de football entre l'Espagne et l'Argentine, prévue dans la banlieue de New York, a annoncé vendredi son cabinet à l'AFP.

“Le Premier ministre assistera à la finale de la Coupe du monde 2026 de la Fifa, qui se tiendra ce dimanche aux États-Unis. Par la suite, il se rendra en Algérie”, où une visite officielle est prévue lundi depuis quelques jours, a précisé cette source.

Vives tensions entre Trump et Sánchez

Au MetLife Stadium, près de New York, Pedro Sánchez retrouvera Donald Trump, avec qui les relations sont notoirement tendues, mais pas le président argentin Javier Milei qui a expliqué jeudi qu’il regarderait la finale à la télévision, par superstition.
Le roi d’Espagne Felipe VI est également attendu.

Les relations entre Pedro Sánchez et Donald Trump se sont détériorées en début d’année après que le chef du gouvernement espagnol s’est opposé à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran.

La semaine dernière, à l’occasion d’un sommet de l’Otan en Turquie, le président américain a une nouvelle fois tancé la politique menée par le dirigeant socialiste à Madrid, assurant que les Etats-Unis allaient “cesser tout échange commercial” avec l’Espagne, une “cause perdue” à ses yeux.

Trump menace, Sánchez tente de calmer le jeu

Il reproche principalement à l’Espagne de ne pas participer suffisamment aux dépenses de défense de l’Otan et d’avoir empêché les Etats-Unis d’utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour mener des attaques aériennes contre l’Iran.

Pour tenter de calmer le jeu, Pedro Sánchez avait loué à Ankara, quelques heures après ces vives critiques publiques, les relations “très positives” avec les Etats-Unis et expliqué avoir “parlé de football, de la Coupe du monde” et “de golf” avec le locataire de la Maison Blanche.

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Vendredi 17 Juillet 2026
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