Conseil des ministres: Le maire de Tassette Mamadou Thiaw nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM)

Lors du conseil des ministres d'hier, le maire de Tassette a été promu par le président de la République.

En effet, Monsieur Mamadou THIAW, Expert en Sciences de Gestion et Management stratégique, est nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM).

Il remplace à ce poste Monsieur Bécaye Diop. À rappeler que Mamadou Thiaw était en 2016 à la tête du secrétariat exécutif du Programme national de développement Local( PNDL)...