Mali: jugé pour «complot», Kalilou Doumbia rappelle avoir obéi au président de transition


Mali: jugé pour «complot», Kalilou Doumbia rappelle avoir obéi au président de transition
Au Mali, s'est tenue ce jeudi 16 juillet 2026 la troisième journée du procès pour « tentative de complot contre le gouvernement » à la Cour d'appel de Bamako. Les six co-accusés sont liés à l'ancien président de transition Bah N'Daw, qui avait été nommé à ce poste par les militaires auteurs du coup d'État d'août 2020, avant d'être renversé en mai 2021 par ces mêmes militaires, parce qu'il voulait écarter certains d'entre eux du gouvernement. Après les accusations fracassantes, la veille, du Colonel Kassoum Goita, ancien chef de la Sécurité d'Etat, contre la junte au pouvoir, c'est l'ancien secrétaire général de la présidence qui s'est défendu de tout projet de coup d'État. Kalilou Doumbia a exprimé son respect des institutions et sa peur pour sa sécurité et celle de sa famille.

Pourquoi Kalilou Doumbia a-t-il lu à la télévision, le 24 mai 2021, la composition du nouveau gouvernement, provoquant la colère des militaires au pouvoir à l'époque, et aujourd'hui encore ? Parce que c'était son rôle de secrétaire général de la présidence, et qu'il a obéi au président de transition alors en poste, Bah N'Daw, qui avait lui-même décidé de ce remaniement.

Selon des sources présentes dans le tribunal, l'audience étant publique, Kalilou Doumbia s'est défendu de toute idée de complot en invoquant son devoir de protéger la légalité et de respecter les institutions.

 

Documents cachés dans un coffre

Rappelant, comme les autres accusés, qu'il avait ensuite été enlevé et torturé par la Sécurité d'État, Kalilou Doumbia explique que les agents des services maliens ne lui reprochaient pas, à ce moment, d'avoir manigancé un complot. Ils lui demandaient, explique-t-il, de collaborer avec eux pour récupérer des documents enfermés dans un coffre fort au Palais présidentiel de Koulouba, et dont il était le seul à connaître les codes. Ce qui fut fait.


Ces documents sont-ils liés aux accusations portées la veille par le Colonel Kassoum Goita, qui affirme que les cinq colonels putschistes - autopromus généraux depuis - ont détourné et placé sur des comptes offshore de l'argent public ? L'ancien secrétaire général de la présidence n'a pas souhaité répondre, invoquant d'une part l'intérêt supérieur de l'État, et d'autre part ses craintes pour sa sécurité et celle de sa famille.
Suspension et équilibre du procès

 

Après ce témoignage, le procureur aurait dû faire son réquisitoire, puis céder la place aux avocats pour leurs plaidoiries. Il a préféré demandé la suspension du procès jusqu'à lundi prochain, pour permettre l'audition du seul témoin manquant : un militaire sur lequel repose toute l'accusation et qui est absent depuis le début du procès.

Indignation des avocats de la défense, qui expliquent n'avoir eu de cesse de réclamer cette confrontation entre les accusés et leur accusateur : auprès du juge d'instruction pendant son enquête, et auprès du procureur une semaine avant le procès.

Les avocats ont rappelé à la Cour avoir tout fait pour s'assurer que ce témoin clé serait bien convoqué voire amené au tribunal, si besoin. Mais les six co-accusés s'étant déjà exprimés à la barre, laisser désormais à leur seul et unique dénonciateur la possibilité de se préparer, pendant plusieurs jours et en toute liberté, fausserait, selon eux, l'équilibre du procès et constituerait une atteinte aux droits de la défense.

L'argument des avocats n'a pas été entendu. Mardi dernier, ils n'avaient pas davantage obtenu gain de cause lorsqu'ils avaient invoqué les enlèvements, tortures et autres préjudices graves subis par leurs clients pour plaider la nullité des poursuites. Le procès devrait donc reprendre lundi 20 juillet, en présence du fameux et mystérieux témoin : l'adjudant-chef Soumaila Bagayoko.

Autres articles
Vendredi 17 Juillet 2026
RFI



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Incident lors de la délimitation de la frontière avec la Gambie :

Incident lors de la délimitation de la frontière avec la Gambie : "Le gouvernement sénégalais appelle à éviter toute déclaration susceptible d'alimenter les tensions" (Min. Aff Etrangères) - 17/07/2026

Délimitation de la frontière sénégalo-gambienne : Le porte-parole du Gouvernement Gambien, Ebrima Sankareh dénonce l'

Délimitation de la frontière sénégalo-gambienne : Le porte-parole du Gouvernement Gambien, Ebrima Sankareh dénonce l' " incident " impliquant l'Armée Sénégalaise - 17/07/2026

JANATU FIRDAWSI- -16 pères de familles de Janatu dépossédés sans indemnisation de leurs terrains après le creusement d'un canal

JANATU FIRDAWSI- -16 pères de familles de Janatu dépossédés sans indemnisation de leurs terrains après le creusement d'un canal - 17/07/2026

« Merci !!! » : Après son audience avec le président Diomaye Faye, Macky Sall remercie les centaines de milliers de Sénégalais venus l’accueillir

« Merci !!! » : Après son audience avec le président Diomaye Faye, Macky Sall remercie les centaines de milliers de Sénégalais venus l’accueillir - 17/07/2026

Macky SALL à Dakar : décrispation politique pour une relance économique et diplomatique (Mamadou Diagne Sy Mbengue )

Macky SALL à Dakar : décrispation politique pour une relance économique et diplomatique (Mamadou Diagne Sy Mbengue ) - 17/07/2026

Est de la RDC: l’ONU impose de nouvelles sanctions contre plusieurs groupes armés dont l'AFC/M23

Est de la RDC: l’ONU impose de nouvelles sanctions contre plusieurs groupes armés dont l'AFC/M23 - 17/07/2026

La finale du Mondial aura aussi des airs de sommet politique

La finale du Mondial aura aussi des airs de sommet politique - 17/07/2026

L’Inde lance son premier train à hydrogène: “Un jour très important”

L’Inde lance son premier train à hydrogène: “Un jour très important” - 17/07/2026

Xi Jinping : l'IA présente des opportunités et des défis en matière de gouvernance

Xi Jinping : l'IA présente des opportunités et des défis en matière de gouvernance - 17/07/2026

Hôpital régional de Thiès- dégradation inquiétante des conditions de travail: Le Sat-Santé interpelle les autorités

Hôpital régional de Thiès- dégradation inquiétante des conditions de travail: Le Sat-Santé interpelle les autorités - 17/07/2026

Shanghai revient sous les projecteurs mondiaux de l'IA

Shanghai revient sous les projecteurs mondiaux de l'IA - 17/07/2026

Conseil des ministres: Le maire de Tassette Mamadou Thiaw nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM)

Conseil des ministres: Le maire de Tassette Mamadou Thiaw nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) - 17/07/2026

École « Présentation de Marie » : deux enseignants écroués après les accusations d’une élève de 12 ans

École « Présentation de Marie » : deux enseignants écroués après les accusations d’une élève de 12 ans - 17/07/2026

Touba : il incendie la chambre de son frère, attaque la police et finit sous mandat de dépôt

Touba : il incendie la chambre de son frère, attaque la police et finit sous mandat de dépôt - 17/07/2026

Plage de Guédiawaye : deux mineures accusent un jeune homme, le tribunal prononce la relaxe

Plage de Guédiawaye : deux mineures accusent un jeune homme, le tribunal prononce la relaxe - 17/07/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Boudy Tall Diaw appelle l’Afrique à faire bloc

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Boudy Tall Diaw appelle l’Afrique à faire bloc - 17/07/2026

CROUS de Thiès : Serigne Mbacké Lô débarqué, Cheikh Tidiane Gaye prend les commandes

CROUS de Thiès : Serigne Mbacké Lô débarqué, Cheikh Tidiane Gaye prend les commandes - 17/07/2026

Kaolack : Le ministre de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé rend visite aux foyers religieux et sollicite des prières pour un bon hivernage

Kaolack : Le ministre de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé rend visite aux foyers religieux et sollicite des prières pour un bon hivernage - 16/07/2026

Ndiédieng / Accès aux soins : La Fondation Sonatel soulage les populations avec une ambulance médicalisée offerte au poste de Santé de Mbitéyène Abdou

Ndiédieng / Accès aux soins : La Fondation Sonatel soulage les populations avec une ambulance médicalisée offerte au poste de Santé de Mbitéyène Abdou - 16/07/2026

12ème congrès SOSEPED : Le Sénégal face aux défis de l’endocrinologie et du diabète des enfants

12ème congrès SOSEPED : Le Sénégal face aux défis de l’endocrinologie et du diabète des enfants - 16/07/2026

Diabète des enfants : 1 736 cas recensés au Sénégal, 2 enfants sur 3 non diagnostiqués

Diabète des enfants : 1 736 cas recensés au Sénégal, 2 enfants sur 3 non diagnostiqués - 16/07/2026

FERA: Dr Cheikh Dieng nouveau directeur général

FERA: Dr Cheikh Dieng nouveau directeur général - 16/07/2026

Lutte contre le chômage à Kolda : L’agence régionale de développement (ARD) outille les entrepreneurs sur le contrat de travail…

Lutte contre le chômage à Kolda : L’agence régionale de développement (ARD) outille les entrepreneurs sur le contrat de travail… - 16/07/2026

Affaire Location d'immeuble: Baye Ciss contre-attaque, annonce une citation directe et une conference de presse internationale dans les jours à venir...

Affaire Location d'immeuble: Baye Ciss contre-attaque, annonce une citation directe et une conference de presse internationale dans les jours à venir... - 16/07/2026

BFEM 2026 à Mbeuleukhé : les cinq candidats et l'étudiante interpellés remis en liberté

BFEM 2026 à Mbeuleukhé : les cinq candidats et l'étudiante interpellés remis en liberté - 16/07/2026

Appel à candidatures à l’ARTP: « Un désaveu net, froid, implacable » à l’endroit de Dahirou Thiam » (Patrice Sané)

Appel à candidatures à l’ARTP: « Un désaveu net, froid, implacable » à l’endroit de Dahirou Thiam » (Patrice Sané) - 16/07/2026

Décès du Jaraaf de Ouakam : le président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

Décès du Jaraaf de Ouakam : le président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances - 16/07/2026

Discours xénophobes au Sénégal : Le CORED met en garde les médias

Discours xénophobes au Sénégal : Le CORED met en garde les médias - 16/07/2026

Notto Diobasse- Championne de la FAO pour le leadership et l’autonomisation des femmes: Coumba G. Seck plaide pour la mobilisation de ressources afin de financer les projets en faveur des femmes rurales

Notto Diobasse- Championne de la FAO pour le leadership et l’autonomisation des femmes: Coumba G. Seck plaide pour la mobilisation de ressources afin de financer les projets en faveur des femmes rurales - 16/07/2026

Renouvellement des licences d'exportation de la ferraille : les acteurs déplorent les lenteurs et demandent une prorogation pour les anciennes

Renouvellement des licences d'exportation de la ferraille : les acteurs déplorent les lenteurs et demandent une prorogation pour les anciennes - 16/07/2026

RSS Syndication