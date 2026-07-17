École « Présentation de Marie » : deux enseignants écroués après les accusations d’une élève de 12 ans

Deux enseignants de l’école « Présentation de Marie », située à Yoff, ont été placés en détention dans le cadre d’une information judiciaire portant sur de graves accusations d’abus sexuels visant une élève âgée de 12 ans. Selon Libération, les déclarations de la présumée victime et les résultats divergents des examens médicaux ont conduit le parquet à demander une troisième expertise.


École « Présentation de Marie » : deux enseignants écroués après les accusations d’une élève de 12 ans
Deux enseignants placés sous mandat de dépôt
 
Augustin Pereira, âgé de 39 ans, et Christian Diatta, 43 ans, ont passé leur première nuit en prison après leur arrestation par les éléments du commissariat de Dieuppeul.
 
D’après les informations rapportées par Libération, les deux hommes exercent comme enseignants à l’école « Présentation de Marie », sise à Yoff. Leur placement en détention intervient à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire.
 
Augustin Pereira a été inculpé, selon le journal, pour pédophilie et corruption de mineure. Christian Diatta est, pour sa part, poursuivi pour des viols multiples présumés sur une mineure de moins de 13 ans par une personne ayant autorité sur elle.
 
Les deux enseignants ont toutefois contesté les accusations portées contre eux au cours de leur audition.
 
Une plainte déposée par le père de l’élève
 
L’affaire a éclaté après la plainte de A.B., père de la présumée victime. Celui-ci a informé les autorités que sa fille, désignée sous les initiales O.K.B. et âgée de 12 ans, aurait subi des abus sexuels au sein de son établissement scolaire.
 
Les faits les plus récents rapportés par la famille remonteraient à la journée du 4 juin 2026.
 
Selon Libération, c’est la mère de l’élève qui aurait donné l’alerte après avoir remarqué des traces de griffures sur la poitrine de sa fille. Interrogée sur leur origine, l’enfant aurait alors livré un récit mettant directement en cause Christian Diatta.
 
Une première scène présumée dans une salle de classe
 
Au cours de son audition, la mineure aurait expliqué que, le jeudi 4 juin 2026, elle s’était rendue dans la classe de CP-C afin d’accompagner une amie prénommée K.
 
Les deux élèves auraient trouvé Christian Diatta dans la salle. L’enseignant aurait reproché à O.K.B. de ne pas bien travailler en classe et l’aurait menacée de la corriger à l’aide d’un bâton.
 
D’après le récit attribué à la présumée victime, l’enseignant aurait ensuite fermé la porte et tiré les rideaux de la salle. Il lui aurait touché la poitrine ainsi que les parties intimes avant de la laisser retourner dans la cour de récréation.
 
Ces accusations, qui restent à établir judiciairement, ont constitué l’un des principaux éléments de l’enquête ouverte par le commissariat de Dieuppeul.
 
L’élève de nouveau appelée le lendemain
 
La mineure aurait également relaté une seconde scène survenue le lendemain, vendredi 5 juin, aux environs de 13 heures, pendant la pause.
 
Christian Diatta aurait envoyé un garçon chercher l’élève. Lorsque celle-ci se serait retrouvée seule avec lui dans la salle de classe, l’enseignant aurait fermé la porte à clé.
 
Toujours selon les déclarations rapportées par Libération, il aurait déshabillé l’enfant avant de la conduire dans un coin de la salle, sur une table-banc, et de lui imposer un rapport sexuel.
 
C’est sur la base de ce récit que les enquêteurs ont délivré une réquisition médicale afin que la jeune fille soit examinée.
 
Un premier examen médical sans constatation de lésion
 
O.K.B. a été conduite à l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Le premier rapport médical n’aurait relevé aucune lésion hyménale.
 
Des prélèvements auraient également été réalisés afin de rechercher la présence de spermatozoïdes morts. Les résultats de ces premières analyses seraient revenus négatifs.
 
Ces conclusions n’ont toutefois pas convaincu la famille, qui disait avoir recueilli de nouvelles révélations de la part de l’enfant.
 
Des accusations remontant à la classe de CE
 
Les parents auraient notamment appris que leur fille aurait été victime de viols depuis la classe de CE, alors qu’elle n’était âgée que de huit ans.
 
Ces accusations plus anciennes concernent Augustin Pereira, le second enseignant mis en cause dans le dossier.
 
Face à ces nouvelles déclarations et aux résultats du premier examen, la famille a sollicité une contre-expertise auprès de la clinique du docteur A. Dansokho.
 
Une contre-expertise aux conclusions différentes
 
Selon Libération, la contre-expertise aurait permis de constater des lésions hyménales anciennes.
 
La mineure aurait ensuite été orientée vers le laboratoire Discacciati afin de déterminer si elle avait contracté une infection sexuellement transmissible.
 
Les prélèvements effectués dans ce cadre auraient révélé la présence de spermatozoïdes morts, indique le quotidien. Ces résultats diffèrent donc de ceux obtenus lors du premier examen réalisé à l’Hôpital général Idrissa Pouye.
 
Cette divergence médicale est devenue un élément central de la procédure judiciaire.
 
Le parquet ordonne une troisième expertise
 
Après leur interpellation, Augustin Pereira et Christian Diatta ont été entendus par les enquêteurs. Les deux enseignants ont nié les faits qui leur sont reprochés.
 
Le parquet a néanmoins requis l’ouverture d’une information judiciaire et ordonné une troisième expertise médicale dans son réquisitoire introductif.
Autres articles
Vendredi 17 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
En Gambie, Adama Barrow apporte son soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU

En Gambie, Adama Barrow apporte son soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU - 18/07/2026

Yoro Dia après le retour de Macky Sall au Sénégal : « Notre pays retrouve son âme et ses valeurs après l'intermède de la négation du Sénégal incarnée par Sonko »

Yoro Dia après le retour de Macky Sall au Sénégal : « Notre pays retrouve son âme et ses valeurs après l'intermède de la négation du Sénégal incarnée par Sonko » - 17/07/2026

Incident lors de la délimitation de la frontière avec la Gambie :

Incident lors de la délimitation de la frontière avec la Gambie : "Le gouvernement sénégalais appelle à éviter toute déclaration susceptible d'alimenter les tensions" (Min. Aff Etrangères) - 17/07/2026

Délimitation de la frontière sénégalo-gambienne : Le porte-parole du Gouvernement Gambien, Ebrima Sankareh dénonce l'

Délimitation de la frontière sénégalo-gambienne : Le porte-parole du Gouvernement Gambien, Ebrima Sankareh dénonce l' " incident " impliquant l'Armée Sénégalaise - 17/07/2026

JANATU FIRDAWSI- -16 pères de familles de Janatu dépossédés sans indemnisation de leurs terrains après le creusement d'un canal

JANATU FIRDAWSI- -16 pères de familles de Janatu dépossédés sans indemnisation de leurs terrains après le creusement d'un canal - 17/07/2026

« Merci !!! » : Après son audience avec le président Diomaye Faye, Macky Sall remercie les centaines de milliers de Sénégalais venus l’accueillir

« Merci !!! » : Après son audience avec le président Diomaye Faye, Macky Sall remercie les centaines de milliers de Sénégalais venus l’accueillir - 17/07/2026

Mali: jugé pour «complot», Kalilou Doumbia rappelle avoir obéi au président de transition

Mali: jugé pour «complot», Kalilou Doumbia rappelle avoir obéi au président de transition - 17/07/2026

Macky SALL à Dakar : décrispation politique pour une relance économique et diplomatique (Mamadou Diagne Sy Mbengue )

Macky SALL à Dakar : décrispation politique pour une relance économique et diplomatique (Mamadou Diagne Sy Mbengue ) - 17/07/2026

Est de la RDC: l’ONU impose de nouvelles sanctions contre plusieurs groupes armés dont l'AFC/M23

Est de la RDC: l’ONU impose de nouvelles sanctions contre plusieurs groupes armés dont l'AFC/M23 - 17/07/2026

La finale du Mondial aura aussi des airs de sommet politique

La finale du Mondial aura aussi des airs de sommet politique - 17/07/2026

L’Inde lance son premier train à hydrogène: “Un jour très important”

L’Inde lance son premier train à hydrogène: “Un jour très important” - 17/07/2026

Xi Jinping : l'IA présente des opportunités et des défis en matière de gouvernance

Xi Jinping : l'IA présente des opportunités et des défis en matière de gouvernance - 17/07/2026

Hôpital régional de Thiès- dégradation inquiétante des conditions de travail: Le Sat-Santé interpelle les autorités

Hôpital régional de Thiès- dégradation inquiétante des conditions de travail: Le Sat-Santé interpelle les autorités - 17/07/2026

Shanghai revient sous les projecteurs mondiaux de l'IA

Shanghai revient sous les projecteurs mondiaux de l'IA - 17/07/2026

Conseil des ministres: Le maire de Tassette Mamadou Thiaw nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM)

Conseil des ministres: Le maire de Tassette Mamadou Thiaw nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) - 17/07/2026

Touba : il incendie la chambre de son frère, attaque la police et finit sous mandat de dépôt

Touba : il incendie la chambre de son frère, attaque la police et finit sous mandat de dépôt - 17/07/2026

Plage de Guédiawaye : deux mineures accusent un jeune homme, le tribunal prononce la relaxe

Plage de Guédiawaye : deux mineures accusent un jeune homme, le tribunal prononce la relaxe - 17/07/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Boudy Tall Diaw appelle l’Afrique à faire bloc

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Boudy Tall Diaw appelle l’Afrique à faire bloc - 17/07/2026

CROUS de Thiès : Serigne Mbacké Lô débarqué, Cheikh Tidiane Gaye prend les commandes

CROUS de Thiès : Serigne Mbacké Lô débarqué, Cheikh Tidiane Gaye prend les commandes - 17/07/2026

Kaolack : Le ministre de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé rend visite aux foyers religieux et sollicite des prières pour un bon hivernage

Kaolack : Le ministre de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé rend visite aux foyers religieux et sollicite des prières pour un bon hivernage - 16/07/2026

Ndiédieng / Accès aux soins : La Fondation Sonatel soulage les populations avec une ambulance médicalisée offerte au poste de Santé de Mbitéyène Abdou

Ndiédieng / Accès aux soins : La Fondation Sonatel soulage les populations avec une ambulance médicalisée offerte au poste de Santé de Mbitéyène Abdou - 16/07/2026

12ème congrès SOSEPED : Le Sénégal face aux défis de l’endocrinologie et du diabète des enfants

12ème congrès SOSEPED : Le Sénégal face aux défis de l’endocrinologie et du diabète des enfants - 16/07/2026

Diabète des enfants : 1 736 cas recensés au Sénégal, 2 enfants sur 3 non diagnostiqués

Diabète des enfants : 1 736 cas recensés au Sénégal, 2 enfants sur 3 non diagnostiqués - 16/07/2026

FERA: Dr Cheikh Dieng nouveau directeur général

FERA: Dr Cheikh Dieng nouveau directeur général - 16/07/2026

Lutte contre le chômage à Kolda : L’agence régionale de développement (ARD) outille les entrepreneurs sur le contrat de travail…

Lutte contre le chômage à Kolda : L’agence régionale de développement (ARD) outille les entrepreneurs sur le contrat de travail… - 16/07/2026

Affaire Location d'immeuble: Baye Ciss contre-attaque, annonce une citation directe et une conference de presse internationale dans les jours à venir...

Affaire Location d'immeuble: Baye Ciss contre-attaque, annonce une citation directe et une conference de presse internationale dans les jours à venir... - 16/07/2026

BFEM 2026 à Mbeuleukhé : les cinq candidats et l'étudiante interpellés remis en liberté

BFEM 2026 à Mbeuleukhé : les cinq candidats et l'étudiante interpellés remis en liberté - 16/07/2026

Appel à candidatures à l’ARTP: « Un désaveu net, froid, implacable » à l’endroit de Dahirou Thiam » (Patrice Sané)

Appel à candidatures à l’ARTP: « Un désaveu net, froid, implacable » à l’endroit de Dahirou Thiam » (Patrice Sané) - 16/07/2026

Décès du Jaraaf de Ouakam : le président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances

Décès du Jaraaf de Ouakam : le président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances - 16/07/2026

Discours xénophobes au Sénégal : Le CORED met en garde les médias

Discours xénophobes au Sénégal : Le CORED met en garde les médias - 16/07/2026

RSS Syndication