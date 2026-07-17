CROUS de Thiès : Serigne Mbacké Lô débarqué, Cheikh Tidiane Gaye prend les commandes

Le Crous / T a un nouveau directeur. En effet, lors du conseil des ministres de ce jeudi, Monsieur Cheikh Tidiane Gaye, titulaire d’un Master en Gestion macroéconomique et administrative, a été nommé Directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires sociales de Thiès.
Il remplace à ce poste Monsieur Serigne Mbacké Lo. En effet, M. Gaye prend ainsi les commandes de cette structure dans un contexte marqué par l'inauguration prochaine du nouveau pavillon de 1.000 lits, conçu pour désengorger le campus.
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