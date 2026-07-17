L’Inde lance son premier train à hydrogène: “Un jour très important”


L’Inde lance son premier train à hydrogène: “Un jour très important”
L’Inde a mis sur les rails vendredi son premier train propulsé par hydrogène, un projet-pilote destiné par le gouvernement à décarboner le transport ferroviaire et réduire sa dépendance aux hydrocarbures.

Ce train est équipé d’un système de propulsion muni de piles à combustible à l’hydrogène - d’une puissance affichée de 1.200 kilowatts - et circulera sur un tronçon de 89 kilomètres entre les villes de Jind et Sonipat, dans l’Etat de l’Haryana (nord).
“C’est un jour très important pour l’autonomie et le développement durable de l’Inde”, a salué sur X le Premier ministre Narendra Modi, qui a donné le départ du premier convoi.

Le train a été “entièrement développé en Inde”, s’est félicité le ministère du Transport ferroviaire, tout en reconnaissant que plusieurs de ses éléments, dont les piles à combustible, avaient été importés.

Un réservoir d’hydrogène d’une capacité de près 3 tonnes a été construit à Jind pour assurer le ravitaillement régulier du convoi.

La facture du projet approche les 12 millions de dollars, a confié à l’AFP un haut-responsable ferroviaire. Ce qui est nettement plus cher qu’un matériel équivalent propulsé au diesel ou par un moteur électrique classique.

Avant l’Inde, d’autres pays comme la Chine, les Etats-Unis ou encore l’Allemagne ont expérimenté ou mis en service des trains à hydrogène.

 

Le troisième pollueur mondial

L’Inde s’est lancée dans un ambitieux effort de modernisation de ses transports ferroviaires hérités de la colonisation britannique. Longtemps retardé, son train à grande vitesse devrait enfin rouler en 2027.

Le pays le plus peuplé de la planète - un milliard et demi d’habitants - dispose de l’un des plus longs réseaux: 85.000 km de rails, sur lesquels ont transité 7,41 milliards de passagers et 1,67 milliard de tonnes de marchandises l’an dernier.

Troisième pollueur de la planète derrière la Chine et les Etats-Unis, l’Inde s’est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2070. Les trois quarts de son électricité restent produits par des centrales à charbon.

La récente guerre au Moyen-Orient a également illustré sa forte dépendance persistante au pétrole et au gaz.
 





Vendredi 17 Juillet 2026
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