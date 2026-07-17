L’Inde lance son premier train à hydrogène: “Un jour très important”

L’Inde a mis sur les rails vendredi son premier train propulsé par hydrogène, un projet-pilote destiné par le gouvernement à décarboner le transport ferroviaire et réduire sa dépendance aux hydrocarbures.



Ce train est équipé d’un système de propulsion muni de piles à combustible à l’hydrogène - d’une puissance affichée de 1.200 kilowatts - et circulera sur un tronçon de 89 kilomètres entre les villes de Jind et Sonipat, dans l’Etat de l’Haryana (nord).

“C’est un jour très important pour l’autonomie et le développement durable de l’Inde”, a salué sur X le Premier ministre Narendra Modi, qui a donné le départ du premier convoi.

Le train a été “entièrement développé en Inde”, s’est félicité le ministère du Transport ferroviaire, tout en reconnaissant que plusieurs de ses éléments, dont les piles à combustible, avaient été importés.



Un réservoir d’hydrogène d’une capacité de près 3 tonnes a été construit à Jind pour assurer le ravitaillement régulier du convoi.



La facture du projet approche les 12 millions de dollars, a confié à l’AFP un haut-responsable ferroviaire. Ce qui est nettement plus cher qu’un matériel équivalent propulsé au diesel ou par un moteur électrique classique.

