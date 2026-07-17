Hôpital régional de Thiès- dégradation inquiétante des conditions de travail: Le Sat-Santé interpelle les autorités

En assemblée générale ce vendredi suivie d'un point de presse, le syndicat autonome des travailleurs de la santé( Sat-Santé), a décidé de monter au créneau pour dénoncer la situation qui prévaut dans cette structure hospitalière.

" Depuis plusieurs mois, nous assistons à une dégradation inquiétante des conditions de travail, de la prise en charge des patients, le manque de matériels, les difficultés rencontrées au Labo, le problème du SAU, l'accueil des malades, les retards de salaire etc", a dénoncé Irahima Mbaye, secrétaire général Sat-Santé Hôpital régional de Thiès.