Hôpital régional de Thiès- dégradation inquiétante des conditions de travail: Le Sat-Santé interpelle les autorités

En assemblée générale ce vendredi suivie d'un point de presse, le syndicat autonome des travailleurs de la santé( Sat-Santé), a décidé de monter au créneau pour dénoncer la situation qui prévaut dans cette structure hospitalière.
" Depuis plusieurs mois, nous assistons à une dégradation inquiétante des conditions de travail, de la prise en charge des patients, le manque de matériels, les difficultés rencontrées au Labo, le problème du SAU, l'accueil des malades, les retards de salaire etc", a dénoncé Irahima Mbaye, secrétaire général Sat-Santé Hôpital régional de Thiès.
À ces difficultés s'ajoutent " la préoccupation sociale majeure, les indemnités de garde, la situation des stagiaires, la question liée au pré-embauche, ainsi que le départ des agents retraités non remplacés".
Pour le Nepad, le Sat-Santé a dénoncé " les critères de sélection et exige qu'ils soient revus et appliqués dans la transparence afin que tous les travailleurs puissent bénéficier d'un traitement juste et équitable". Les travailleurs de la santé de l'hôpital de Thiès demandent ainsi à l'administration de cet hôpital de prendre rapidement en charge leurs préoccupations et à la tutelle de corriger les imperfections...
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