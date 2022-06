Xëyu Ndaw Yi : « Sur les 65. 000 emplois qui étaient prévus, nous sommes exactement à 64.805 » (Dame Diop, ministre.)

Le gouvernement atteindra sans nul doute sa promesse liée à la création de 65.000 emplois. Si l’on se fie aux résultats décliné par le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion, Dame Diop, quelques 195 emplois restent à créer pour l’atteinte de cet objectif d’État.



« Sur les 65. 000 emplois qui étaient prévus nous sommes exactement à 64.805 jeunes, femmes et garçons recrutés sur l'ensemble du territoire, et ces recrutements ont été sur l'ensemble des départements », a expliqué le ministre.



Selon lui, le programme Xëyu Ndaw Yi avait aussi un pilier important de formation professionnelle sur l’ensemble des départements du Sénégal.



« Globalement ce qui fait que sur un engagement de 412. 348 emplois créés parce que dans le programme, 65.000, c'est le recrutement direct d'emplois avec un contrat de travail à durée déterminée de 2 ans renouvelable une seule fois. Sur un engagement total de 412.348, 151.009 ont un contrat de travail, au moment, où nous parlons, ils ont un financement pour exécuter leurs programmes », a renseigné l’autorité qui faisait face à la presse dans le cadre des rendez-vous occasionnels du gouvernement avec la presse. Pour le ministre, les résultats obtenus ont été possibles grâce à la manne financière mise à contribution par le Chef de l’État.



« Cette volonté politique de mettre 450 milliards nous a permis d'avoir ce programme d'urgence qui a plusieurs piliers. Dans ce programme déjà, le pilier le plus connu c’est le recrutement social de 65. 000 jeunes. Le ministre de l’éducation vient de le dire, les fonctionnaires au Sénégal, c’est à peu près 160.000, mais c’est la première fois qu’on décide de faire un recrutement de 65.000 jeunes, mais de manière territoriale, c’est l’innovation de ce programme...