« XAM CERNO JOTNA »: Édition 2022 du Magal de Darou Moukhty / À la découverte de Borom Darou

Quand il quittait le Sénégal pour les exigences de son exil, Serigne Touba laissait derrière lui des disciples désespérés et des enfants de bas-âge à priori désemparés. Le contexte était inédit et les circonstances étaient affreuses. Il fallait suivre le blanc, subir sa méchanceté pour accéder aux grâces incommensurables de son Seigneur. Rien ne pouvait résister à cette obligation. Cheikhoul Khadim devait partir inéluctablement. En son temps, un homme avait réussi à gagner sa confiance : Mame Thierno Birahim ! C’est à lui que le Cheikh confie la garde et l’éducation de ses enfants. L’homme réussit admirablement la mission qui aura duré plus de 07 ans. Ce samedi 19 mars 2022, le monde rend hommage à ce disciple mouride hors-pair et se rappelle aussi sa première rencontre avec son maître au retour d’exil de ce dernier. Dans ce reportage de Dakaractu - Touba, des témoignages inédits qui montrent que « Xam Cerno jotna »