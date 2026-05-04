Grand Yoff- SENZELLA : vol nocturne, course-poursuite par les riverains, et arrestations en pleine nuit

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, dans la nuit du 3 mai 2026 vers 2 heures du matin, à l’interpellation de trois individus impliqués dans un vol avec violence au quartier Arafat.



Un cambriolage qui tourne court



Selon les faits, un individu s’est introduit frauduleusement au troisième étage d’un immeuble pour y dérober un iPhone et une pochette.



Mais surpris par la victime, il abandonne son butin et tente de fuir, allant jusqu’à menacer la victime avec un bâton pour couvrir sa fuite.





Une course-poursuite décisive



Alertés, les riverains se mobilisent immédiatement et engagent une course-poursuite.

Le suspect est finalement rattrapé au point de rassemblement connu sous le nom de « SENZELLA ».



C’est à ce moment que ses complices interviennent :



• Tentative de libération violente

• Tensions avec la population

• Situation rapidement maîtrisée





Intervention rapide de la police



L’arrivée d’une patrouille du commissariat permet de :



• sécuriser les lieux

• éviter un dérapage avec la foule

• interpeller les trois membres de la bande





Des dénégations fragiles face aux témoignages



Malgré des versions contradictoires et des tentatives de dénégation, les témoignages formels des riverains ont permis de confirmer l’implication des suspects.



Les trois individus ont été placés en garde à vue pour :



• association de malfaiteurs

• vol en réunion commis la nuit avec violence

• complicité



L’enquête suit son cours.