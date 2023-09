Waqf : Le Sénégal et la Turquie s’engagent pour une coopération fructueuse

La Haute Autorité du Waqf du Sénégal et la direction générale des Waqf de la République de Türkiye ont signé un Mémorandum d'entente, le lundi 11 septembre 2023, à Ankara. Cet accord de partenariat, selon le Directeur général Racine Ba, décline les contours d'une coopération fructueuse dans le domaine du Waqf. Le Sénégal compte notamment s'appuyer sur la riche expérience de la République de Türkiye, qui a réussi à faire du waqf un moteur de développement économique et d'inclusion sociale depuis le 15e siècle sous l'empire Ottoman.



La cérémonie de signature du mémorandum s'est tenue en marge de la participation de la Haute Autorité du Waqf à la 11e édition de la Conférence internationale sur le waqf (GWC2023 en anglais), organisée par les Universités Ibn Haldoun (IHU) ; Istanbul Sabahattin Zaim (IZU) et Ilim Yayam Waqf, à Istanbul en Turkiye.

Pour rappel, notons que le waqf est l’investissement d’une aumône en vue de la rendre perpétuelle et profitable à la société.



La haute autorité du waqf est une autorité administrative indépendante, rattachée au ministère des finances et du budget. Elle a pour principales missions de : vulgariser le waqf au Sénégal, le contrôler et superviser des waqf privés ; la promotion du développement des Waqf publics.