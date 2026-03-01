Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour

Une boutique de la place sis au quartier Grand Standing de Thiès a reçu aujourd'hui, vers les coups de 14 heures, la visite d'un jeune malfaiteur.
En effet, le mis en cause s'est présenté à la boutique pour, dit-il, acheter du miel. Ainsi, il a remis la somme de 1.500 Fcfa à la gérante et a profité d'un petit moment d'inattention de cette dernière qui cherchait de la monnaie pour introduire sa main dans le coffre en s'emparant d'une forte somme l’argent.
Dans une vidéo virale, l'individu est entré dans la boutique en portant une casquette et un masque. La caméra de surveillance n'a pu montrer qu'une partie de son visage, mais toute la scène du vol a été filmée en long et en large. Muni de cette vidéo, le propriétaire de la boutique invite toute personne disposant d’informations permettant d’identifier cet individu à se manifester...
Autres articles
-
Le Guide Suprême de l’Iran tué : Trump fait le point et revendique une « victoire historique »
-
Iran: le détroit d'Ormuz, artère du commerce maritime mondial, paralysé
-
Frappes en Iran: le cours de l'or, valeur refuge, grimpe de 2%
-
Ce que l'on sait du bombardement présumé sur une école en Iran
-
Conflit au Moyen-Orient: le pétrole flambe de 13% à plus de 80 dollars le baril