Vol spectaculaire dans une boutique à Thiès : Un individu dérobe une forte somme d'argent en plein jour

Une boutique de la place sis au quartier Grand Standing de Thiès a reçu aujourd'hui, vers les coups de 14 heures, la visite d'un jeune malfaiteur.

En effet, le mis en cause s'est présenté à la boutique pour, dit-il, acheter du miel. Ainsi, il a remis la somme de 1.500 Fcfa à la gérante et a profité d'un petit moment d'inattention de cette dernière qui cherchait de la monnaie pour introduire sa main dans le coffre en s'emparant d'une forte somme l’argent.