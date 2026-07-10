Vol présumé à Sandaga : Accusé d’être un pickpocket, un marchand ambulant nie tout,le tribunal doit départager les versions

Une bousculade au cœur de l’accusation



Les faits remontent au 27 février 2026, dans les allées très fréquentées du marché Sandaga.



El Hadji O. Cissé affirme avoir croisé Y. Fofana pour la première fois ce jour-là. Selon son récit, le marchand ambulant l’aurait volontairement bousculé avant de prétendre que le contact était accidentel.



Au même moment, le plaignant dit avoir senti une main se glisser dans la poche contenant ses 195 000 FCFA.



Quelques instants plus tard, l’argent avait disparu.



Le suspect identifié grâce aux caméras



Convaincu d’avoir été victime d’un pickpocket, El Hadji O. Cissé consulte les images des caméras de surveillance installées aux alentours du marché.



Il affirme avoir formellement identifié Y. Fofana.



Le plaignant ne dépose toutefois sa plainte que plusieurs mois plus tard, le 6 juin 2026.



Le prévenu nie catégoriquement



Devant le Tribunal d’instance de Dakar, Y. Fofana a rejeté les accusations.



Le marchand ambulant, marié et père de famille, affirme être venu à Sandaga à moto afin d’acheter une pelle, un marteau-piqueur et une brouette.



Il soutient que la vidéo présentée par le plaignant ne le montre à aucun moment en train de mettre la main dans une poche.



Selon lui, les images permettent uniquement de constater un contact ou une bousculade entre les deux hommes.



La vidéo examinée devant le tribunal



À l’audience, le procureur a demandé au plaignant s’il disposait de la séquence de vidéosurveillance.



El Hadji O. Cissé a alors sorti son téléphone portable et présenté les images au tribunal.



Après les avoir visionnées, le représentant du ministère public a estimé que la séquence montrait le prévenu heurtant volontairement le plaignant en venant dans le sens opposé.



Le prévenu a refusé de commenter davantage et a maintenu ses dénégations.



La défense conteste toute preuve directe du vol



L’avocate de Y. Fofana a également examiné les images.



Selon elle, aucune séquence ne montre son client introduisant sa main dans la poche du plaignant ou retirant un billet.



La défense considère donc que la vidéo ne constitue pas une preuve suffisante du vol reproché.



Elle a également relevé plusieurs incohérences dans le dossier.



Un préjudice réclamé inférieur au montant déclaré volé



El Hadji O. Cissé a réclamé 120 000 FCFA à titre de réparation civile, alors qu’il affirme avoir perdu 195 000 FCFA.



La défense s’est appuyée sur cette différence pour contester la cohérence des accusations.



Elle a aussi évoqué le délai de plusieurs mois entre les faits présumés et le dépôt de la plainte.



L’avocate a finalement demandé la relaxe pure et simple de son client, présenté comme un commerçant étranger vivant de son activité ambulante.



Le jugement mis en délibéré



Le procureur, convaincu par les éléments versés au dossier, a requis l’application de la loi.



Le Tribunal d’instance de Dakar a mis l’affaire en délibéré. Il devra déterminer si la bousculade filmée suffit à établir un vol à la tire ou si le doute doit profiter au prévenu.