ECOBANK Sénégal - BERD: Saïd Yallou salue « une prouesse » au bénéfice des PME

Lors de la cérémonie de signature de partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), le directeur général de ECOBANK Sénégal a précisé que les opérations concernées répondaient à des exigences bien définies, propres aux mécanismes de financement bancaire. Il a rappelé la position d’Ecobank sur le marché sénégalais, la banque étant présente sur l’ensemble des chaînes de financement et particulièrement active dans l’accompagnement des PME et des entreprises locales. Selon lui, cet accord avec la BERD permettra à Ecobank d’être encore plus résiliente et d’apporter un soutien davantage ciblé aux entreprises qui s’insèrent dans la chaîne du commerce international.







Au regard des priorités accordées aux entreprises dirigées par des femmes, le directeur général a précisé que cette ligne de crédit n’était pas spécifiquement rattachée au programme dédié aux femmes entrepreneures. Il a ajouté qu’elle restait ouverte à l’ensemble des entreprises sénégalaises et à toute la clientèle de la banque ayant besoin d’un accompagnement dans le financement du commerce international.







Selon Saïd Yallou, Ecobank Sénégal s’est réjoui de la signature de cette toute première convention de financement de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au Sénégal. Il a souligné que Ecobank était le tout premier partenaire et le premier client de la BERD dans le pays, la convention signée ce matin étant destinée au financement du commerce international. Dans ce cadre, Ecobank accompagne les entreprises sénégalaises pour faciliter leur intégration dans la chaîne logistique internationale, notamment sur les opérations d’importation et d’exportation, à travers différents instruments financiers. Il a relevé que ces instruments nécessitent généralement d’être adossés à des signatures fortes et que, dans le contexte macroéconomique actuel du Sénégal, l’obtention de ce soutien de la BERD représente une avancée notable, appelée à renforcer la capacité de la banque à accompagner les entreprises sénégalaises dans la chaîne du commerce international.

