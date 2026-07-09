Grève générale du 10 juillet : l’UNSAS maintient le mot d’ordre et appelle à une mobilisation totale

L’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal a confirmé le maintien de la grève générale de 24 heures prévue le vendredi 10 juillet 2026. Dans un communiqué daté du 3 juillet, l’UNSAS appelle les travailleurs du public, du privé et du parapublic à observer massivement cette journée d’action sur toute l’étendue du territoire national.