Grève générale du 10 juillet : l’UNSAS maintient le mot d’ordre et appelle à une mobilisation totale

L’UNSAS confirme le maintien de la grève
La grève générale de 24 heures prévue le vendredi 10 juillet 2026 est maintenue. L’annonce a été faite par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal à travers un communiqué rendu public à Dakar, le 3 juillet 2026.
Selon l’UNSAS, cette décision fait suite à la réunion de la Conférence des Secrétaires généraux du Front syndical pour la défense du travail, tenue le même jour. À l’issue de cette rencontre, l’organisation syndicale a décidé de maintenir son mot d’ordre de grève.
Une journée d’action sur tout le territoire
La grève est prévue pour durer 24 heures, de 00h00 à 23h59. Elle concerne, selon le communiqué, l’ensemble du territoire national et tous les secteurs d’activité.
L’UNSAS précise que les travailleurs du public, du privé et du parapublic sont concernés par cette journée de mobilisation. Le mot d’ordre vise ainsi une participation large des différentes composantes du monde du travail.
Appel à la mobilisation totale
Dans son communiqué, l’UNSAS appelle l’ensemble de ses structures, militants et sympathisants à une mobilisation totale pour assurer le succès de cette journée d’action.
La grève générale de 24 heures prévue le vendredi 10 juillet 2026 est maintenue. L’annonce a été faite par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal à travers un communiqué rendu public à Dakar, le 3 juillet 2026.
Selon l’UNSAS, cette décision fait suite à la réunion de la Conférence des Secrétaires généraux du Front syndical pour la défense du travail, tenue le même jour. À l’issue de cette rencontre, l’organisation syndicale a décidé de maintenir son mot d’ordre de grève.
Une journée d’action sur tout le territoire
La grève est prévue pour durer 24 heures, de 00h00 à 23h59. Elle concerne, selon le communiqué, l’ensemble du territoire national et tous les secteurs d’activité.
L’UNSAS précise que les travailleurs du public, du privé et du parapublic sont concernés par cette journée de mobilisation. Le mot d’ordre vise ainsi une participation large des différentes composantes du monde du travail.
Appel à la mobilisation totale
Dans son communiqué, l’UNSAS appelle l’ensemble de ses structures, militants et sympathisants à une mobilisation totale pour assurer le succès de cette journée d’action.
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