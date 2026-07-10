Aïssata Tall Sall réagit à la décision du Conseil constitutionnel: " La majorité fait le nombre, mais certainement pas la loi !"

La députée et présidente du groupe parlementaire Takku-Wallu, Aïssata Tall Sall, a réagi sur sa page Facebook à la décision du Conseil constitutionnel d'annuler le vote de la majorité parlementaire portant sur la réforme constitutionnelle.



Dans sa publication, l'ancienne ministre des Affaires étrangères estime que cette décision constitue un rappel à l'ordre adressé au parti au pouvoir. " La majorité fait le nombre, mais certainement pas la loi ! Le Conseil constitutionnel vient de rappeler à Pastef qu'avoir la majorité, même qualifiée, ne suffit pas à faire passer ses volontés, surtout lorsqu'elles sont aux antipodes de ce qui est juridiquement convenable. Combien de déconvenues faudra-t-il à nos collègues pour enfin le comprendre ? ", a-t-elle écrit.

