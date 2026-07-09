Décès d’Abdoulaye Ba: les syndicats du COUD dénoncent l’inculpation de trois agents

L’Intersyndicale du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a tenu, mercredi, une assemblée générale devant la direction de l’établissement pour protester contre l’inculpation de trois agents dans le cadre de l’enquête sur le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu le 9 février 2026 au campus social. Les organisations syndicales ont affiché leur soutien aux travailleurs concernés et exigé que les responsabilités soient établies par la justice « de manière impartiale ».



Réunis dès 9 heures devant la direction du COUD, les secrétaires généraux des différents syndicats ont dénoncé le placement sous contrôle judiciaire de trois agents de l’institution, estimant que ces derniers sont injustement mis en cause dans cette affaire.



Prenant la parole au nom de l’Intersyndicale, le porte-parole du jour, El Hadji Mamadou Niang, a d’abord présenté les condoléances des travailleurs du COUD à la famille d’Abdoulaye Ba, à ses proches et à l’ensemble de la communauté universitaire.



« La perte d’une vie humaine constitue une tragédie qui interpelle tous les acteurs de l’université », a-t-il déclaré.



Le responsable syndical a ensuite rappelé que les agents du COUD entretiennent des relations fondées sur le respect mutuel et le service public avec les étudiants.



« Il n’existe aucune animosité entre les agents du COUD et les étudiants. Notre mission est d’assurer leur bien-être, leur accompagnement et de leur offrir les meilleures conditions de vie au sein des campus universitaires », a soutenu El Hadji Mamadou Niang.



L’Intersyndicale estime toutefois que les trois agents sont aujourd’hui présentés comme les principaux responsables d’un drame dont les circonstances restent à être établies par la justice.



« Le COUD ne saurait être érigé en bouc émissaire d’événements dont les responsabilités doivent être déterminées de manière impartiale et objective. La recherche de la vérité ne peut s’accommoder de conclusions hâtives ni de désignations arbitraires de responsables », a insisté le porte-parole.



Tout en réaffirmant son soutien aux trois agents placés sous contrôle judiciaire, l’Intersyndicale s’est dite disposée à accompagner toute démarche visant à faire toute la lumière sur les événements du 9 février 2026.



Les syndicats ont également appelé la communauté universitaire, les organisations estudiantines, les partenaires sociaux et les autorités publiques à privilégier le dialogue, l’apaisement et le respect des institutions.



À l’issue de cette assemblée générale, l’Intersyndicale a annoncé qu’elle maintiendrait sa mobilisation « jusqu’à la victoire finale », réaffirmant sa détermination à poursuivre les actions syndicales en soutien aux trois agents mis en cause.