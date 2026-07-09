Agriculture, pêche, élevage : l’Intersyndicale exige le respect des engagements de l’Etat et invite à une grève générale le 10 juillet

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 9 juillet, l’Intersyndicale du Secteur Primaire, affilié à la Confédération des travailleurs du Sénégal (CNTS) et regroupant les travailleurs de l’Agriculture, de l’élevage et de la Pêche, appelle l’ensemble de ses militantes et militants à une mobilisation massive.

Selon l’intersyndicale, « cette journée d’action vise d’abord à défendre les droits fondamentaux des travailleurs, le respect des engagements de l’Etat contenus dans le pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable ».

Pour faire aboutir ces objectifs, l’intersyndicale du secteur exige plusieurs points :

- « le paiement du rappel de 6 mois de l’indemnité de logement prévue par la loi de finances rectificative de juin 2025 »,

- « La mise en place effective du Fonds d’Intervention du secteur primaire »,

- « Le reclassement des docteurs vétérinaires à la hiérarchie A spécial »,

- « L’intégration des agents contractuels dans la fonction publique »

Ainsi, « les secrétaires généraux de l’intersyndicale invitent tous les camarades à respecter strictement le mot d’ordre de grève générale du 10 juillet 2026 et à se mobiliser massivement pour le succès de cette journée d’action ».

En conclusion, « ils lancent un mot d’ordre : tous ensemble pour la défense du travail et la dignité des travailleurs du secteur primaire ».





Dieynaba Agne