Lutte contre le trafic de drogue : 360 Kg de chanvre indien saisis à Joal

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade territoriale de Joal a procédé, le 07 juillet 2026 vers 22H 30 minutes, à la saisie de trois cent soixante (360) kilogrammes de chanvre indien, une (1) moto de marque Haojue et (1) charrette attelée à un cheval. Cela fait suite à une information faisant état d’un possible débarquement de chanvre indien sur la plage de Joal Fadiouth.

Revenant sur les faits, les gendarmes locaux ont déployé un dispositif de surveillance sur les points sensibles. En effet, c’est vers 22 h qu’ils ont repéré une charrette tirée par un cheval et une moto qui convoyait du chanvre sur la piste sablonneuse entre Mbodiène et Ndianda, dans la commune de Nguéniène.

Surpris par la présence des forces de l’ordre, les suspects ont abandonné la marchandise et ont pris la fuite en profitant de la nuit.

Au terme de l’opération,360 kg de chanvre indien et une moto de marque Haojue ont été saisis.