Financement du commerce international: Ecobank Sénégal et la BERD misent plus de 9 milliards de FCFA sur les PME sénégalaises

Ecobank Sénégal et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont franchi, ce jeudi à Dakar, une nouvelle étape de leur coopération. Les deux institutions ont procédé à la signature de la première ligne de financement du commerce international octroyée par la BERD au Sénégal, pour un montant de 15 millions d’euros. La cérémonie s’est tenue en présence de la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, en séjour dans la capitale sénégalaise.



Prenant la parole, le directeur d’Ecobank Sénégal, Saïd Yallou, a salué une signature qui « traduit une ambition commune » entre les deux institutions : faciliter les échanges commerciaux, renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises et favoriser leur intégration aux chaînes de valeur régionales et internationales. Il a tenu à souligner le caractère symbolique de cette opération, intervenue un an après l’entrée du Sénégal au capital de la BERD, en 2025, comme pays actionnaire et pays d’opération de l’institution. « Que la toute première ligne de financement du commerce de la BERD au Sénégal soit conclue avec Ecobank Sénégal est une marque de confiance qui nous honore », a-t-il déclaré, remerciant la présidente de la BERD ainsi que ses équipes pour la qualité des échanges ayant conduit à ce partenariat.



Le directeur d’Ecobank a rappelé que la banque panafricaine, présente dans 35 pays du continent, considère le commerce comme l’un des leviers les plus puissants de l’intégration économique régionale. Cette nouvelle ligne de financement bénéficiera en priorité aux petites et moyennes entreprises, qui représentent 98 % du tissu économique sénégalais mais dont l’accès aux instruments de financement du commerce demeure encore limité, a-t-il précisé. Grâce à ce partenariat, Ecobank entend renforcer sa capacité à proposer aux PME des solutions de financement mieux adaptées et plus sécurisées pour leurs opérations d’import-export.



Saïd Yallou a également mis en avant le bilan de la banque sur ce segment, avec plus de 300 millions de dollars d’opérations de financement du commerce accompagnées en 2025 à l’échelle du groupe Ecobank au Sénégal. Il a par ailleurs insisté sur la dimension inclusive de cette stratégie, notamment à travers le programme dédié aux femmes entrepreneures, qui représentent près de 40 % des entreprises sénégalaises. Plus de 5500 femmes entrepreneures ont déjà bénéficié, à travers le réseau Ecobank, d’un accompagnement combinant financement, formation, conseil et mentorat. « Le commerce international ne doit pas être réservé aux seules grandes entreprises », a conclu le directeur d’Ecobank Sénégal, appelant à transformer cette nouvelle ligne de financement en opportunités concrètes pour les PME, afin qu’elles puissent investir, exporter et créer davantage d’emplois.